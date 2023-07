19 tys. uczniów zdawało maturę w Warszawie. Jak im poszło? My już wiemy!

Co za bezmyślność!

Matura 2023 w Warszawie – wyniki

Tegoroczni maturzyści mogą już odetchnąć. Egzaminy już za nimi, a po tygodniach niepewności, wyniku też są już znane. Jak przekazała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, w maju 2023 roku do egzaminów maturalnych przystąpiło 19 tys. uczniów, z których prawie 15 tys. zdawało egzamin w nowej formule (2023). To ci, którzy ukończyli licea ogólnokształcące. Pozostali uczniowie zdawali egzamin w formule z 2015 r. Są to młodzi luzie, którzy ukończyli technika, branżowe szkoły II stopnia (na podbudowie gimnazjum). Warto dodać, że maturzyści warszawscy stanowili 8% wszystkich polskich maturzystów.

Warszawa ma powód do dumy

Stolica może być dumna z tegorocznych maturzystów. - To kolejny rok, gdzie warszawscy maturzyści popisali się zdawalnością egzaminu znacząco wyższą niż w kraju i wyniosła ona 90,4%! (94% w LO oraz 78% w pozostałych szkołach) – przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych Renata Kaznowska. - Wielkie gratulacje, bo wiem ile pracy i wysiłku kosztowało Was przygotowanie się do tego egzaminu! Trzymam kciuki za Wasze dalsze, dobre życiowe wybory - dodała wiceprezydent Warszawy.

Dla porównania, 2 Polsce maturę zdało 84,4% maturzystów (91% w LO oraz 75% w technikach i szkołach branżowych II stopnia).

Wyniki matu w Warszawie. Statystyki

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska w mediach społecznych przekazała również bardziej szczegółowe statystyki dotyczące obowiązkowych egzaminów maturalnych w Warszawie. Oto one:

Średnie wyniki egzaminu w warszawskich liceach ogólnokształcących:

język polski 70%

matematyka 76%

język angielski 92%

Średnie wyniki egzaminu w warszawskich technikach i pozostałych szkołach

język polski 58%

matematyka 56%

język angielski 82%

Dla porównania, za danymi opublikowanymi przez wiceprezydent Warszawy, podajemy również wyniki ogólnopolskie:

Średnie wyniki egzaminu maturalnego w Polsce:

język polski 66%

matematyka 71%

język angielski 85%

Średnie wyniki matury w technikach i pozostałych szkołach w Polsce:

język polski 57%

matematyka 51%

język angielski 73%