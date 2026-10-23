To niesamowita historia. Tak jak niesamowity jest prezent, który szykuje piosenkarka i kampania „BohaterON Włącz historię” dla uczestniczki Powstania Warszawskiego.

Piosenka Bovskiej pt. „Niebieska” powstała po spotkaniu z Haliną Rogozińską ps. Niebieska. Ta 100-latka ujmuje pogodą ducha i umiejętnością znajdowania radosnych chwil w szarej codzienności. Jej motto jest uwiecznione na muralu na ścianie szkoły na warszawskiej Ochocie „Cieszcie się z drobnych rzeczy, nie czekajcie na te wielkie”.

- Pani Halina ma w sobie niesamowitą młodzieńczą energię, której mógłby jej pozazdrościć niejeden dwudziestolatek. Ja się od niej uczę nie narzekać i dostrzegać piękno nawet w codziennych rytuałach – mówi Bovska. Jej babcia też brała udział w Powstaniu Warszawskim. Słuchała więc „Niebieskiej”, jak swojej babci. Ta opowiedziała jej o prostej zabawie, której nauczyła ją mama. Grały w nią nawet po powstaniu, gdy było ciężko, gdy siedziały w obozie jenieckim.

- Chodzi o to, by każdego wieczoru przed snem pomyśleć sobie o czymś dobrym i miłym, co się wydarzyło lub wydarzy. Mogą to być drobne rzeczy. Ja na przykład już wieczorem cieszę się, że rano wypiję pyszną kawkę – mówiła Halina Rogozińska.

"Gra w zadowolenie" pójdzie w świat!

– Po tej opowieści, ja gdy rano patrzę na ekspres do kawy, zawsze myślę ciepło o pani Halince – mówi Agnieszka Łesiuk-Krajewska, twórczyni kampanii BohaterON Włącz historię!

Pani Halinka zarażała tą grą wszystkich przyjaciół. Teraz ta prosta, optymistyczna zabawa ma szansę pójść w świat! „Wpadła” też piosenkarka - Bovska. Artystka zarażona optymizmem i niezwykłą energią bohaterki sierpnia ‘44, napisała piosenkę pt. „Niebieska”.

Jak brzmiała Bovska na premierze „Niebieskiej” i inauguracji :Gry w zadowolenie”? Można obejrzeć w materiale WIDEO

Bovska śpiewa dla „Niebieskiej”. Piosenka na 100. urodziny uczestniczki Powstania Warszawskiego

Karteczki z "powodem do zadowolenia"

Halina Rogozińska usłyszy piosenkę „Niebieska” 30 października w dniu jej 100. urodzin.

A do 23 października wszyscy mogą składać solenizantce życzenia. W LO im. Powstania Warszawskiego na warszawskiej Ochocie, gdzie od ubiegłego roku widnieje mural z mottem pani Halinki „Cieszcie się z drobnych rzeczy, nie czekajcie na te wielkie”, wystawiona została skrzynka na życzenia. Ale nie są one typowe.

- Chodzi o to by napisać tam jeden, nawet najmniejszy powód do radości. Własny. Te karteczki będą dla naszej kochanej 100-latki świadectwem tego, że jej zabawa zatacza szerokie kręgi. Wszystkie odpowiedzi stworzą Instalację Zadowolenia i zostaną przekazane solenizantce – zapowiada Agnieszka Łesiuk-Krajewska.

Skrzynka przy muralu w szkole na Ochocie będzie stała do piątku 23 października do godz. 19.30. Jeśli ktoś ma ochotę podzielić się małym „powodem do zadowolenia”, to trzeba się spieszyć!

Jak dołączyć do prezentu dla Haliny Rogozińskiej?

Wrzucić karteczkę z „powodem do zadowolenia” najpóźniej do piątku 23 października do godz. 19.30 do skrzynki w LO im. Powstania Warszawskiego

najpóźniej do piątku 23 października do godz. 19.30 do skrzynki w LO im. Powstania Warszawskiego Kto nie zdąży, może przesłać taką formę prezentu dla Pani Halinki również przesłać życzenia online na stronie: https://grawzadowolenie.pl/

na stronie: Można też wypełnić formularz dostępny na stronie https://bohateron.pl/grawzadowolenie, a zespół BohaterON przeniesie przesłane odpowiedzi na karteczki i dołączy je do instalacji.

Rodzina „Niebieskiej” zachęca do gry

- Mama na pewno wszystkie te kartki przeczyta. Zarwie noc, a przeczyta. A jak ktoś zostawi adres, to i odpisze. Tak było kiedyś z kartkami do powstańca, których przychodziło mnóstwo - zapewniają zięć i córka Haliny Rogozińskiej.

Premierę piosenki "Niebieska" okiem naszego fotoreportera można obejrzeć w GALERII poniżej: