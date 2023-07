Wiceburmistrz Pragi-Południe zatrzymany! Akcja CBA w stołecznych urzędach

Karl udusił matkę i poćwiartował jej ciało. "Była jedyną osobą, która go wspierała". Sąd nie miał wątpliwości wydając wyrok

CBA w stołecznych urzędach

We wtorek, 11 lipca, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do Urzędu Dzielnicy Praga-Południe. Z naszych informacji wynika, że zatrzymany został wiceburmistrz Pragi-Południe Adam C., a także Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Jacek G.

Co więcej, funkcjonariusze CBA wkroczyli również do Urzędu Dzielnicy w Rembertowie.

Urząd Dzielnicy potwierdza doniesienia

Informacje o zatrzymaniach potwierdza rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe. - Potwierdzam, że CBA dokonuje w Urzędzie Dzielnicy czynności służbowych na polecenie prokuratury. Deklarujemy pełną współpracę w tym zakresie - przekazał nam Andrzej Opala.

Na razie nieznane są powody wtorkowej akcji funkcjonariuszy. O sprawie będziemy informowali na bieżąco.