Cyrk Zalewski zajechał do Warszawy. Największy festiwal cyrkowy w Polsce pokaże numer, którego jeszcze nie było!

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej w Cyrku Zalewski o największe tego typu wydarzenie w Polsce. Szykujcie zatem czas, by już w tę sobotę lub niedzielę (30 września i 1 października) całymi rodzinami ruszyć na warszawską Wolę, by zobaczyć coś, czego na tym festiwalu i w Cyrku Zalewski jeszcze nie było.

To lewitacja! Iluzjonista Kamil Zalewski przygotował zapierający dech numer z lewitującą kobietą. - Festiwal to konkurs dla artystów, ale robimy go przede wszystkim po to, aby bawić i wzruszać naszą publiczność, łączyć pokolenia i udowadniać, że sztuka cyrkowa może być rozrywką na wysokim poziomie – mówi Kamil Zalewski.

Nie zabraknie znanych doskonale warszawskiej publiczności motorów w kuli śmierci. Dla nastolatków szczególną atrakcją może być pojawienie się sobowtóra Wenesday – postaci z kultowego serialu. Wcieli się w nią Czeszka Angelina Lagroni.Z Ukrainy przyjedzie do Warszawy duet gimnastyczny Duo Klishnikov. A francuski żongler David Burlet pokazem żonglerki talerzami zachwycił już widzów i jurorów międzynarodowego festiwalu w Monte Carlo, więc nie potrzebuje już żadnej innej rekomendacji, by chcieć go zobaczyć w namiocie przy Górczewskiej, rozbitym za parkingiem Centrum Handlowego Wola Park.

Festiwalowe emocje będą towarzyszyć warszawiakom w każdy weekend (sobota, niedziela) aż do 29 października.

Wydarzenie ma w stolicy długą tradycję, w tym roku odbędzie się 23 edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Cyrkowej, który na stałe zapisał się w kulturalnym kalendarzu stolicy. Festiwal w Cyrku Zalewski to nie tylko show, ale także konkurs - w szranki o statuetkę Złotego Clowna staną artyści biorący udział w spektaklu. Na przedstawieniu w dniu 14 października o godzinie 18.00 oceni ich profesjonalne Jury, a tydzień później (21 października o godzinie 18) odbędzie się uroczyste rozdanie nagród!

Zostanie przyznana także nagroda najbliższa sercu każdego artysty – nagroda publiczności. Każdy widz będzie miał możliwość oddania głosu na ulubionego artystę, a wręczenie tej szczególnej nagrody będzie miało miejsce na spektaklu 28 października o godzinie 18.

Bilety na spektakl będzie można nabyć w kasie na terenie wydarzenia, a także przez internet: http://bitly.pl/yTED7

TERMINY SPEKTAKLI:

30 września (sobota), 14.00 i 18. 00

1 października (niedziela), 13.00 i 17.00

7 października (sobota), 14.00 i 18.00

8 października (niedziela), 13.00 i 17.00

14 października (sobota), 14.00 i 17.00

15 października (niedziela), 13.00 i 17.00

21 października (sobota), 14.00 i 18.00

22 października (niedziela), 13.00 i 17.00

28 października (sobota), 14.00 i 18.00

29 października (niedziela), 13.00 i 17.00