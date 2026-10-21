Atak na kierowniczkę pociągu. 24-latek ze szklaną butelką groził jej śmiercią

We wtorek, 13 października, w godzinach wieczornych doszło do ataku na kierowniczkę pociągu. Sprawcą okazał się 24-letni mężczyzna.

Napastnik uzbrojony w szklaną butelkę żądał od pracownicy kolei pieniędzy i groził, że ją zabije.

Kobiecie udało się w porę uciec i powiadomić o wszystkim policję.

Atak na kierowniczkę pociągu w Otwocku

Na stacji w Otwocku pod Warszawą 24-latek usiłował okraść kierowniczkę pociągu SKM. Agresywny mężczyzna miał w ręku szklaną butelkę, którą straszył kobietę, grożąc jej śmiercią i domagając się pieniędzy. Pracownica kolei zachowała zimną krew – wykorzystała moment, gdy uwaga napastnika osłabła, uciekła do wnętrza pociągu i natychmiast zadzwoniła po pomoc, przekazała policja. Podczas rozmowy szczegółowo opowiedziała o incydencie oraz podała dokładny rysopis 24-latka.

24-latek usłyszał zarzuty za próbę rozboju

Dzięki precyzyjnemu rysopisowi policjanci błyskawicznie namierzyli podejrzanego. Został on ujęty przez patrol jeszcze na tej samej stacji kolejowej w Otwocku i natychmiast trafił za kraty..

Zgromadzone przez policję dowody pozwoliły śledczym z Prokuratury Rejonowej w Otwocku na sformułowanie wobec zatrzymanego zarzutu usiłowania rozboju. 24-latek nieprędko odzyska wolność. Sąd zaakceptował wniosek prokuratury, decydując o umieszczeniu mężczyzny w areszcie śledczym na najbliższe trzy miesiące.

Prokurator wszczął w tej sprawie śledztwo i skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do wniosku, a 24-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy - przekazał podkom. Patryk Domarecki, oficer prasowy komendy w Otwocku.