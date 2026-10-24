Krwawy atak 17-centymetrowym tasakiem w centrum Warszawy. Areszt dla podejrzanego

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
PAP MediaRoom
2026-10-24 18:25

Sąd podjął decyzję o trzymiesięcznym areszcie dla 37-letniego obywatela Indii, który w czwartek w ścisłym centrum Warszawy brutalnie zaatakował tasakiem 58-latka. Pokrzywdzony wciąż walczy o życie w szpitalu.

Atak tasakiem w centrum stolicy

Dramat rozegrał się w biały dzień przy ruchliwej ulicy Nowogrodzkiej. 37-letni mężczyzna miał rzucić się z tasakiem na 58-latka, również obywatela Indii. Ranny mężczyzna, z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia, ale policji udało się go zatrzymać jeszcze tego samego dnia. W sobotę usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Sąd jednak nie miał wątpliwości, że areszt jest konieczny.

- Sąd uznał, iż zachodzi obawa mataczenia w tej sprawie, ucieczki i w inny sposób utrudniania postępowania, co nie jest iluzoryczne, biorąc pod uwagę surową karę, która grozi za tego typu przestępstwo – powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury.

Zadał kilka ciosów ostrym narzędziem 

Prokuratura ujawniła wstrząsające szczegóły napaści. – Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa poprzez zadanie kilkukrotnie ciosów tasakiem o długości ostrza 17 centymetrów – powiedział prok. Skiba. Obrażenia zakwalifikowano przez lekarza medycyny sądowej jako średnie.

Stan rannego 58-latka, choć ciężki, jest stabilny.

Co było motywem tego przerażającego czynu? Tego na razie nie wiadomo.  Wiadomo, że obaj mężczyźni znali się, a napastnik przebywał w Polsce legalnie, mieszkał tu wraz z rodziną. 

Policjant na miejscu ataku tasakiem. Na miniaturze zakrwawione ciało na chodniku. O szczegółach napaści przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 11
Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jakub Z. Chciał zabić 19 osób na 19. urodziny?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI