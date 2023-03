Michał z Warszawy nie wrócił do domu. Rodzina zaginionego 22-latka prosi o pilną pomoc w poszukiwaniach

Warszawa. Zaginął Michał Delewski. Rodzina prosi o pomoc

W poszukiwania zaginionego Michała Delewskiego zaangażowały się organizacje pozarządowe. - Pan Michał jest mieszkańcem miejscowości Warszawa . Mężczyzna w dniu wczorajszym (10.03.2023 roku) opuścił swoje miejsce zamieszkania przy ulicy Petöfiego a następnie spotkał się ze swoimi znajomymi na ulicy Tołstoja w Warszawie . Około godziny 1:00 w nocy z 10.03.2023 / 11.03.2023 roku zaginiony postanowił wrócić do swojego miejsca zamieszkania , jednak niestety do obecnej chwili nie powrócił do miejsca zamieszkania , nie nawiązał również kontaktu z rodziną ani z przyjaciółmi a jego aktualne miejsce pobytu oraz jego dalsze losy pozostają nieznane – czytamy na profilu Poszukiwani,Zaginieni Cały Świat na Facebooku.

Michał Delewski ma 180 cm wzrostu, jest postawnej budowy ciała. Ma krótkie włosy koloru ciemny blond i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia miał krótki zarost. Był ubrany w ciemną kurtkę i koszulkę z logo Adidas oraz ciemne spodnie. Wsystkie osoby mogą pomóc z odnalezieniu Michała proszone są o pilny kontakt z policją pod nr tel. 47 723 71 55 lub tel. 112.