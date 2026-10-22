Nie będzie słynnej warszawskiej atrakcji w tym roku. Muzeum tłumaczy

Królewski Ogród Światła odwołany tej zimy

Królewski Ogród Światła w Wilanowie, funkcjonujący od 2012 roku, stanowił jeden z głównych zimowych punktów na mapie stolicy, gromadząc co roku mnóstwo zwiedzających. W obecnym sezonie, pierwszy raz od 14 lat, wilanowski pałac zrezygnował z organizacji popularnych iluminacji świetlnych.

Według komunikatu Dyrekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III, przerwa ma pomóc w analizie potrzeb zwiedzających i panujących trendów w plenerowych ekspozycjach. Czas ten zostanie wykorzystany na przygotowanie odświeżonej wizji, która ma być bardziej innowacyjna i włączająca odwiedzających, a jednocześnie dopasowana do historycznego klimatu rezydencji.

Informacja udostępniona w mediach społecznościowych wywołała ożywioną dyskusję internautów. Niektórzy wyrażają smutek, traktując Ogród jako coroczną zimową tradycję w Warszawie. Z drugiej strony pojawiają się głosy poparcia, dla których atrakcja była synonimem kiczu i nie pasowała do charakteru pałacu. Część komentatorów podejrzewa, że chęć przygotowania nowej koncepcji to jedynie wymówka, gdyż można to było zrobić pomiędzy sezonami, co sugeruje całkowite zakończenie imprezy.

Jarmark Adwentowy zastąpi świetlną wystawę w Wilanowie

Przedstawiciele Muzeum Pałacu Króla Jana III uspokajają, że zimowy kalendarz wydarzeń nie pozostanie pusty. W ostatni weekend listopada, 28-29 listopada, w Oranżerii odbędzie się inauguracyjny Jarmark Adwentowy, organizowany po raz pierwszy w historii placówki.

Kierownictwo obiektu stanowczo zaznacza, że obecna pauza w funkcjonowaniu Ogrodu Światła to jedynie czas przejściowy przed rozpoczęciem nowego etapu w historii wydarzenia, a nie jego definitywny koniec.

Brak świetlnych iluminacji to następstwo rotacji na stanowisku dyrektora Muzeum, które w maju objął Piotr Górajec. Nowy szef zastąpił długoletniego dyrektora Pawła Jaskanisa, który stracił posadę po kontrowersjach związanych z organizacją imprezy z muzyką techno na terenie pałacowych ogrodów.

Królewski Ogród Światła zachwyca w Wilanowie