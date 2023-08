Niesamowite narodziny w warszawskim ZOO. Ten gatunek znika ze świata

Co tam się dzieje!?

Niesamowite narodziny w warszawskim ZOO

Wspaniałe wieści przekazało warszawskie ZOO za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pod koniec lipca w Ptaszarni wykluło się siedem piskląt malajki, kaczki zagrożonej wyginięciem!

"Te na pozór pospolicie wyglądające kaczki, to tak naprawdę rzadki zagrożony wyginięciem EN gatunek ptaka wodnego, który w naturze zamieszkuje południowo-wschodnie Indie oraz południowo-wschodnią Azję. Z uwagi na duże, niekorzystne zmiany w jej naturalnym środowisku oraz kłusownictwo, populacja malajki zmniejsza się drastycznie szybko i w 2002 roku szacowana była na zaledwie 800 osobników" - wyjaśnił stołeczny ogród zoologiczny.

Pierwsze malajki wyklute w Polsce!

Jak przekazali pracownicy warszawskiego ZOO, w ogrodach zoologicznych hodowla malajek objęta jest specjalnym programem hodowlanym EEP. Powitanie na świecie nowych piskląt w Warszawie to ogromny sukces pracowników ZOO. "Nasze małe malajki to pierwsze pisklęta tego gatunku w historii stołecznego zoo i w zasadzie pierwsze wyklute w polskich ogrodach zoologicznych. Również na tle europejskich ogrodów wyróżnia nas ten gatunek, ponieważ na 25 instytucji utrzymujących malajki, w tym rok pisklęta są tylko w 2 wliczając w to stołeczne ZOO" - przekazał ogród zoologiczny.