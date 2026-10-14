Pilny remont przy Placu Zawiszy ma uchronić ważny wiadukt przed całkowitym zamknięciem

Utrudnienia i zalecane objazdy przy Placu Zawiszy

Prace stanowią drugi etap robót po tym, jak w ubiegły weekend wyremontowano lewe i środkowe pasy. Teraz drogowcy przenoszą się na prawą stronę jezdni. Start robót zaplanowano na piątek, 16 października, około godziny 22:00, a ich zakończenie na poniedziałek, 19 października, około godziny 4:00.

W tym czasie zmiana organizacji ruchu obejmie kilka kluczowych elementów:

Zamknięte prawe pasy na obu jezdniach ulicy Towarowej na odcinku od Placu Zawiszy do zawrotki.

na obu jezdniach ulicy Towarowej na odcinku od Placu Zawiszy do zawrotki. Przejazd w obu kierunkach będzie możliwy tylko jednym pasem zlokalizowanym przy torach tramwajowych.

zlokalizowanym przy torach tramwajowych. Wjazd z ulic Grójeckiej i Raszyńskiej w ulicę Towarową zostanie zwężony do jednego pasa, a lewy pas na ulicy Grójeckiej posłuży wyłącznie do zawracania.

Drogowcy wyznaczyli oficjalne objazdy, które prowadzą ulicami Prostą, Aleją Jana Pawła II oraz Aleją Niepodległości do ulicy Wawelskiej.

Awaryjny remont zamiast zamknięcia wiaduktu

Prace na ulicy Towarowej są niezbędne ze względu na stan techniczny obiektu. Wiadukt w tym miejscu wymaga gruntownej przebudowy, do której trwają już niezbędne przygotowania. Aby do czasu rozpoczęcia wielkiej inwestycji infrastruktura pozostała przejezdna, konieczne były kroki zabezpieczające.

Potrzebę ułożenia nowej warstwy asfaltu wykazała ekspertyza techniczna. Wymiana nawierzchni pozwoli ograniczyć drgania konstrukcji, poprawi jej izolację i uszczelni system odwodnienia. Bez tych kroków konieczne byłoby całkowite wyłączenie wiaduktu z ruchu, co spowodowałoby gigantyczne utrudnienia w tej części stolicy.