Popularny skrót w centrum Warszawy zmieni się nie do poznania. Powróci też kultowy symbol

Redakcja se.pl
2026-10-23 16:01

W samym sercu Warszawy ruszają prace nad przebudową trzech znanych pasaży pieszych, które połączą stację Metro Centrum z Dworcem Centralnym. Zamiast zniszczonych, nierównych chodników i chaotycznej przestrzeni powstanie spójna, zielona i wygodna Aleja Centralna. Za realizację inwestycji opiewającej na 10,6 mln złotych odpowiada firma Balzola.

Tablica z wizualizacją Zielonej Alei Centralnej w Warszawie. O szczegółach inwestycji przeczytasz na SE.
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Wygodny pasaż w centrum miasta i powrót kultowego zegara

Nowa inwestycja obejmuje ciągi piesze noszące imiona wybitnych poetek: Wisławy Szymborskiej, Kazimiery Iłłakowiczówny oraz Zuzanny Ginczanki, a także poprzeczne alejki w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki. Dotychczasowa, wyeksploatowana nawierzchnia zostanie zastąpiona płytami kamiennymi nawiązującymi do architektury otoczenia. Działania te znacząco ułatwią poruszanie się osobom z walizkami, wózkami dziecięcymi czy osobom o ograniczonej mobilności. Z kolei na pasażu Iłłakowiczówny wydzielona zostanie wygodna przestrzeń dla rowerzystów.

W ramach prac odtworzony zostanie słynny zegar słoneczny na wysokości Kinoteki. Przestrzeń zyska również nową małą architekturę, w tym wygodne ławki oraz pergole z roślinami pnącymi, które w upalne dni zapewnią przechodniom cień. Stare, betonowe słupy oświetleniowe po stronie przystanku PKP Śródmieście zastąpią nowoczesne latarnie aluminiowe.

Tysiące metrów kwadratowych nowej zieleni

Kluczowym elementem projektu jest odejście od betonu na rzecz naturalnej zieleni. Architekci przy projektowaniu zmian inspirowali się pierwotnymi założeniami z lat 50. XX wieku. Projekt przewiduje rozbetonowanie około 800 metrów kwadratowych powierzchni i utworzenie nowych rabat o łącznej powierzchni aż 9 tysięcy metrów kwadratowych.

Nowa aranżacja roślinna obejmie różnorodne gatunki dostosowane do miejskich warunków:

  • Krzewy: m.in. derenie, śnieguliczki oraz efektowne odmiany róż,
  • Byliny i trawy ozdobne: szałwie, ostnice i krwawniki układające się w nieregularne, naturalne wzory,
  • Drzewa: nowe nasadzenia oraz formy wielopienne w miejscach, gdzie ograniczeniem jest strop podziemnej linii średnicowej.

Kolejny etap zmian w ramach Nowego Centrum Warszawy

Powstająca Aleja Centralna to następny krok w realizowanym projekcie Nowe Centrum Warszawy, którego celem jest przekształcenie śródmieścia w estetyczną i przyjazną przestrzeń dla pieszych. Prace te stanowią kontynuację zmian, w ramach których oddano do użytku zielony Plac Centralny oraz odnowione kwartały ulic Złotej, Zgoda, Jasnej i Sienkiewicza. W najbliższej przyszłości planowane jest także rozpoczęcie przebudowy ulicy Kruczej.

Aleja Centralna w nowej odsłonie – wygodna i zielona - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Aleja Centralna w nowej odsłonie – wygodna i zielona - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Aleja Centralna w nowej odsłonie – wygodna i zielona - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Aleja Centralna w nowej odsłonie – wygodna i zielona - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
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