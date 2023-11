Będzie parking podziemny na Placu Piłsudskiego? Urzędnicy czekają na nowy rząd

Nowa sieć sklepów wchodzi do Polski. Pierwszy sklep otwarty w Warszawie!

Budowa podziemnego parkingu na Placu Teatralnym obiecywana jest od lat. Byłaby to rekompensata dla kierowców za znikające miejsca postojowe przy Marszałkowskiej czy pl. Bankowym. Nie wiadomo jednak, czy parking przy Teatralnym miasto będzie realizować, gdyż pojawiła się nowa opcja. - Informacja od inwestora budującego Pałac Saski zmieniła nam optykę. Po rozstrzygniętym niedawno konkursie rekomenduje budowę parkingu podziemnego pod Placem Piłsudskiego – mówi wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Spółka Pałac Saski jest teraz na etapie zbierania opinii. - Ja swoje zdanie wyraziłem w ubiegłym tygodniu i czekamy na dalsze losy tej inwestycji. Od tego uzależniamy dalszy kształt naszych projektów związanych z parkingami – dodał wiceprezydent. Do tej pory mówiło się o budowie parkingu wyłącznie pod budynkiem Pałacu Saskiego. Czy to ten parking miałby zastąpić ogólnodostępny parking pod pl. Teatralnym?

- Parking pod Pałacem Saskim będzie spełniał potrzeby instytucji tu zlokalizowanych. Budowa parkingu pod Placem Piłsudskiego byłaby trudna i na pewno nie wchodzi w zakres inwestycji – przekonuje tymczasem prezes spółki Pałac Saski Jan Edmund Kowalski.

Czekamy na nowy rząd ale pl. Teatralny może być lepszy

Miasto uznało, że poczeka z planami w tej sprawie na nowy rząd, który zdecyduje, czy Pałac Saski i Bruhla w ogóle będzie odbudowywany.

- Plac Teatralny ma większe szanse na wykorzystanie parkingu w związku z bliskością Starego Miasta, Krakowskiego Przedmieścia. Plac Piłsudskiego jest mniej atrakcyjny pod tym względem – ocenia dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Parking pod pl. Piłsudskiego miałby jeszcze jedną wadę. Musiałby ze względów bezpieczeństwa być zamykany przy każdej uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza z udziałem wysokich urzędników.