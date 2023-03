Proboszcz zażyczył sobie nowej bramy. Dwie trupie czaszki i dziwny napis

Zwiewał policji ponad godzinę! W akcji ogromne siły policji, gonili go spod Piaseczna, wpadł na Ochocie

Tej bramy specjalnie opisywać nie trzeba, wszystko widać na zdjęciu. Na terenie cmentarza parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny można się solidnie przerazić. To nie jeden z horrorów, tylko rzeczywistość. Mieszkańcy nie kryją swojego oburzenia, ale władze Mińska Mazowieckiego rozkładają ręce. - Widoczna na zdjęciu brama nie jest instalacją przy cmentarzu zarządzanym przez ZGK - czytamy w mediach społecznościowych.

Mińsk Mazowiecki. Proboszcz zadowolony z nowej bramy. "Symbole są odpowiednie"

Sprawę na łamach "Tygodnika Siedleckiego" skomentował burmistrz Mińska Mazowieckiego, Marcin Jakubowski, który próbował interweniować u proboszcza. - Ksiądz odpowiedział, że jest to symbolika jak najbardziej odpowiednia do tego miejsca. I on, jako inwestor, bierze na siebie ewentualne uwagi mieszkańców czy parafian - przekazał mediom Jakubowski.

Przynajmniej na razie nie ma szans na zmiany. Wątpliwym pozostaje, czy taka brama będzie przyciągać tłumy. - A może ona będzie pod napięciem? Wtedy czachy uzasadnione - ironizuje na Facebooku jedna z mieszkanek Mińska Mazowieckiego. Zachęcamy do oddawania głosów w naszej sondzie.

