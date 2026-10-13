Szkoła w PRL-u bez smartfonów i laptopów. Tak uczyli się nasi rodzice

Uroczyste akademie i lekcje przysposobienia obronnego w PRL

Szkolna rzeczywistość w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obfitowała w wydarzenia, które obecnie wyglądają zupełnie inaczej. Niezwykle ważne były uroczyste akademie. Przygotowywano je z okazji rozmaitych rocznic czy świąt państwowych, a uczniowie musieli wykazać się na nich galowym strojem i wzorowym zachowaniem. Długie godziny prób, śpiewanie w chórach, deklamowanie wierszy i przemowy wygłaszane na tle papierowych dekoracji to wspomnienia, które wciąż tkwią w głowach dawnych uczniów.

Charakterystyczne były również same zajęcia. W dawnych planach lekcji znajdowało się przysposobienie obronne, na którym młodzież poznawała zasady bezpieczeństwa, a niekiedy uczyła się zakładać maski przeciwgazowe. Lekcje wychowania fizycznego, czyli popularna gimnastyka, także wyglądały inaczej niż dziś. Uczniowie ćwiczyli w skromnych salach z podstawowym sprzętem lub biegali po asfaltowych boiskach szkolnych.

Mimo tych warunków, to właśnie w szkole nawiązywano najsilniejsze przyjaźnie. Codzienne dojazdy, rozmowy na korytarzach czy wspólne odrabianie lekcji pozwalały przetrwać szkolne trudy. Chociaż przedmioty i cały system oświaty zmieniły się nie do poznania, stres przed klasówkami i szczęście z nadejścia wakacji są wciąż takie same.

Jak uczyła się młodzież przed erą internetu?

Brak dostępu do sieci, konieczność przesiadywania w czytelniach i noszenie szkolnych mundurków – to codzienność, która dla dzisiejszej młodzieży brzmi jak abstrakcja. Wielu dorosłych z pewnością z sentymentem wraca do tamtych chwil. Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło unikalne fotografie, które doskonale oddają klimat edukacji z ubiegłego stulecia.

Zapraszamy do obejrzenia archiwalnej galerii.

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