Co to było?

Tajemniczy obiekt nad Otwockiem. Wzniósł się na 20 kilometrów

mk | PAP 9:18 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wielki obiekt nad Otwockiem! W sobotę (17 czerwca) okoliczni mieszkańcy podwarszawskiej miejscowości mogli się zdziwić. Nad miastem widać było wielki latający obiekt. Okazuje isę, że był to ważny projekt badawczy. Balon miał wzbić się na 20 kilometrów w górę. C on tam będzie robił? Okazuje się ,że ma bardzo ważną misję do spełnienia.