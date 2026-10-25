Tragedia na torach w miejscowości Cisie. Są duże utrudnienia dla pasażerów pociągów

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-10-25 13:03

Poważne opóźnienia i komunikacja zastępcza czekają na pasażerów podróżujących na trasie Warszawa – Siedlce. W miejscowości Cisie doszło do tragicznego w skutkach wypadku na torach.

Fragment torów kolejowych wysypanych tłuczniem. O tragiczny wypadku w Cisiu i utrudnieniach przeczytasz na SE.
Autor: Magda Szewczuk

Do tragicznego w skutkach potrącenia człowieka doszło w niedzielę ( 25 października) w Cisiu w powiecie mińskim. Według informacji, osoba ta znalazła się na torach. Na miejscu intensywnie pracują odpowiednie służby.

- Pociąg towarowy relacji Gdynia Port – Przeworsk potrącił mężczyznę. Niestety jego życia nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia wykonano czynności pod nadzorem prokuratora. Ustalono, że maszynista prowadzący pociąg był trzeźwy – informuje mł. asp. Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Z powodu tego zdarzenia wprowadzono istotne zmiany w ruchu pociągów. Składy jadące od strony stolicy dojeżdżają tylko do stacji Sulejówek Miłosna. Z kolei pociągi ruszające z Siedlec zatrzymują się ostatecznie w Mińsku Mazowieckim. Aby ułatwić podróżnym dotarcie do celu, na odcinku między Sulejówkiem Miłosną a Mińskiem Mazowieckim uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.

Przewiduje się, że problemy w kursowaniu pociągów na trasie łączącej Warszawę z Siedlcami mogą utrzymać się jeszcze przez kilka najbliższych godzin.

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