Ulica Okrzei przy nowej kładce znika pod zielenią, a kierowców czekają duże zmiany

Redakcja se.pl
2026-10-23 14:01

Na ulicy Okrzei pojawiły się pierwsze nowe drzewa i rośliny, co sygnalizuje zbliżający się koniec prac budowlanych. Metamorfoza odcinka między Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Jagiellońską wchodzi w kluczową fazę. Dawny, zdominowany przez beton obszar przekształca się w zieloną przestrzeń przyjazną dla mieszkańców i pieszych.

Młode drzewa posadzone wzdłuż ulicy Okrzei w Warszawie na tle miejskiej zabudowy. O zmianach na Pradze przeczytasz na SE.
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Nowe drzewa i bujna zieleń na ulicy Okrzei

Nasadzenia są ważnym elementem przebudowy prowadzonej w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Na ulicy Okrzei pojawi się ponad 70 nowych drzew, w tym różne odmiany klonów, grusze drobnoowocowe oraz ambrowce balsamiczne. Tworzyć będą one efektowne szpalery oraz wielogatunkowe grupy roślin.

Projektanci zadbali o odpowiednie warunki do rozwoju zieleni w miejskim środowisku. Zastosowano specjalne podziemne rusztowania, czyli tak zwane systemy antykompresyjne, które chronią korzenie. Dzięki temu drzewa docelowo osiągną rozmiary porównywalne do tych na Placu Pięciu Rogów. Kompozycję uzupełnią krzewy i rabaty bylinowe z takimi gatunkami jak:

  • jeżówki,
  • fiołki,
  • tulipany.

Grupy zieleni zaplanowano w taki sposób, aby zatrzymywać wodę deszczową bezpośrednio na terenie ulicy. Zmniejsza to odpływ do kanalizacji, wspiera nawadnianie roślin i pomaga w walce z tak zwaną miejską wyspą ciepła.

Priorytet dla pieszych i nowa organizacja ruchu

Przebudowa ulicy Okrzei to także gruntowne zmiany w organizacji ruchu drogowego. Kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas w ruchu jednokierunkowym, natomiast priorytet zyskają pozostali użytkownicy przestrzeni.

Wśród najważniejszych rozwiązań infrastrukturalnych znajdą się:

  • dwukierunkowa droga rowerowa wyznaczona po północnej stronie ulicy,
  • szerokie deptaki po obu stronach jezdni,
  • miejsce przeznaczone na letnie ogródki gastronomiczne,
  • nowe meble miejskie oraz strefy odpoczynku wyznaczone wzdłuż głównego pasa zieleni.

Wykonawca prowadzi obecnie prace brukarskie, buduje ciągi pieszo-rowerowe, montuje docelowe oświetlenie oraz usuwa kolizje energetyczne.

Zielony łącznik Pragi z centrum miasta

Zmodernizowana ulica Okrzei stanie się bezpośrednim przedłużeniem pieszo-rowerowej Kładki Magdaleny Abakanowicz, prowadząc spacerowiczów i rowerzystów w głąb Pragi. To kolejny krok w systematycznym przekształcaniu tej części stolicy.

W planach miasta znajdują się kolejne inwestycje w tym rejonie. Projekt Stare ulice Nowej Pragi obejmie przebudowę ulic, placów i zieleńców w centralnej części Starej Pragi. Z kolei po drugiej stronie Wisły planowana jest przebudowa ulicy Karowej wraz z zabytkowym Wiaduktem imienia Stanisława Markiewicza.

Było betonowo, będzie zielono. Sadzimy pierwsze drzewa na Okrzei - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Było betonowo, będzie zielono. Sadzimy pierwsze drzewa na Okrzei - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Było betonowo, będzie zielono. Sadzimy pierwsze drzewa na Okrzei - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Było betonowo, będzie zielono. Sadzimy pierwsze drzewa na Okrzei - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
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