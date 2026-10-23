Ulica Okrzei przy nowej kładce znika pod zielenią, a kierowców czekają duże zmiany

Nowe drzewa i bujna zieleń na ulicy Okrzei

Nasadzenia są ważnym elementem przebudowy prowadzonej w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Na ulicy Okrzei pojawi się ponad 70 nowych drzew, w tym różne odmiany klonów, grusze drobnoowocowe oraz ambrowce balsamiczne. Tworzyć będą one efektowne szpalery oraz wielogatunkowe grupy roślin.

Projektanci zadbali o odpowiednie warunki do rozwoju zieleni w miejskim środowisku. Zastosowano specjalne podziemne rusztowania, czyli tak zwane systemy antykompresyjne, które chronią korzenie. Dzięki temu drzewa docelowo osiągną rozmiary porównywalne do tych na Placu Pięciu Rogów. Kompozycję uzupełnią krzewy i rabaty bylinowe z takimi gatunkami jak:

jeżówki,

fiołki,

tulipany.

Grupy zieleni zaplanowano w taki sposób, aby zatrzymywać wodę deszczową bezpośrednio na terenie ulicy. Zmniejsza to odpływ do kanalizacji, wspiera nawadnianie roślin i pomaga w walce z tak zwaną miejską wyspą ciepła.

Priorytet dla pieszych i nowa organizacja ruchu

Przebudowa ulicy Okrzei to także gruntowne zmiany w organizacji ruchu drogowego. Kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas w ruchu jednokierunkowym, natomiast priorytet zyskają pozostali użytkownicy przestrzeni.

Wśród najważniejszych rozwiązań infrastrukturalnych znajdą się:

dwukierunkowa droga rowerowa wyznaczona po północnej stronie ulicy,

szerokie deptaki po obu stronach jezdni,

miejsce przeznaczone na letnie ogródki gastronomiczne,

nowe meble miejskie oraz strefy odpoczynku wyznaczone wzdłuż głównego pasa zieleni.

Wykonawca prowadzi obecnie prace brukarskie, buduje ciągi pieszo-rowerowe, montuje docelowe oświetlenie oraz usuwa kolizje energetyczne.

Zielony łącznik Pragi z centrum miasta

Zmodernizowana ulica Okrzei stanie się bezpośrednim przedłużeniem pieszo-rowerowej Kładki Magdaleny Abakanowicz, prowadząc spacerowiczów i rowerzystów w głąb Pragi. To kolejny krok w systematycznym przekształcaniu tej części stolicy.

W planach miasta znajdują się kolejne inwestycje w tym rejonie. Projekt Stare ulice Nowej Pragi obejmie przebudowę ulic, placów i zieleńców w centralnej części Starej Pragi. Z kolei po drugiej stronie Wisły planowana jest przebudowa ulicy Karowej wraz z zabytkowym Wiaduktem imienia Stanisława Markiewicza.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe