Ulica Okrzei przy nowej kładce znika pod zielenią, a kierowców czekają duże zmiany

Nowe drzewa i bujna zieleń na ulicy Okrzei
Nasadzenia są ważnym elementem przebudowy prowadzonej w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Na ulicy Okrzei pojawi się ponad 70 nowych drzew, w tym różne odmiany klonów, grusze drobnoowocowe oraz ambrowce balsamiczne. Tworzyć będą one efektowne szpalery oraz wielogatunkowe grupy roślin.
Projektanci zadbali o odpowiednie warunki do rozwoju zieleni w miejskim środowisku. Zastosowano specjalne podziemne rusztowania, czyli tak zwane systemy antykompresyjne, które chronią korzenie. Dzięki temu drzewa docelowo osiągną rozmiary porównywalne do tych na Placu Pięciu Rogów. Kompozycję uzupełnią krzewy i rabaty bylinowe z takimi gatunkami jak:
- jeżówki,
- fiołki,
- tulipany.
Grupy zieleni zaplanowano w taki sposób, aby zatrzymywać wodę deszczową bezpośrednio na terenie ulicy. Zmniejsza to odpływ do kanalizacji, wspiera nawadnianie roślin i pomaga w walce z tak zwaną miejską wyspą ciepła.
Priorytet dla pieszych i nowa organizacja ruchu
Przebudowa ulicy Okrzei to także gruntowne zmiany w organizacji ruchu drogowego. Kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas w ruchu jednokierunkowym, natomiast priorytet zyskają pozostali użytkownicy przestrzeni.
Wśród najważniejszych rozwiązań infrastrukturalnych znajdą się:
- dwukierunkowa droga rowerowa wyznaczona po północnej stronie ulicy,
- szerokie deptaki po obu stronach jezdni,
- miejsce przeznaczone na letnie ogródki gastronomiczne,
- nowe meble miejskie oraz strefy odpoczynku wyznaczone wzdłuż głównego pasa zieleni.
Wykonawca prowadzi obecnie prace brukarskie, buduje ciągi pieszo-rowerowe, montuje docelowe oświetlenie oraz usuwa kolizje energetyczne.
Zielony łącznik Pragi z centrum miasta
Zmodernizowana ulica Okrzei stanie się bezpośrednim przedłużeniem pieszo-rowerowej Kładki Magdaleny Abakanowicz, prowadząc spacerowiczów i rowerzystów w głąb Pragi. To kolejny krok w systematycznym przekształcaniu tej części stolicy.
W planach miasta znajdują się kolejne inwestycje w tym rejonie. Projekt Stare ulice Nowej Pragi obejmie przebudowę ulic, placów i zieleńców w centralnej części Starej Pragi. Z kolei po drugiej stronie Wisły planowana jest przebudowa ulicy Karowej wraz z zabytkowym Wiaduktem imienia Stanisława Markiewicza.