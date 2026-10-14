W ten weekend na ważnej ulicy w Warszawie kierowcy pojadą pod prąd

Zamknięta jezdnia i przejazd pod prąd
Głównym utrudnieniem będzie całkowite zamknięcie jezdni w kierunku Alei Prymasa Tysiąclecia. Cały ruch zostanie przełożony na drugą nitkę ulicy Wolskiej, gdzie kierowcy będą poruszać się w obu kierunkach. Do dyspozycji przejeżdżających tamtędy będzie jeden pas w stronę Śródmieścia oraz dwa pasy w kierunku Bemowa. Przejazd na jezdnię pod prąd nastąpi na skrzyżowaniu z ulicą Hubalczyków, a powrót na właściwą nitkę zaplanowano przy ulicy Redutowej.
Prace wiążą się również z wieloma szczegółowymi ograniczeniami dla lokalnego ruchu:
- Pierwsze utrudnienia pojawią się już na ulicy Połczyńskiej, gdzie przy zjeździe do centrum handlowego zablokowane zostaną dwa środkowe pasy.
- Obowiązuje brak możliwości skrętu w lewo z ulicy Wolskiej w ulicę Fort Wola.
- Wyjazd z centrum handlowego przy torach kolejowych poprowadzi prawym pasem wyłącznie do objazdu ulicami Studzienną lub Hubalczyków.
- Zablokowany zostanie wyjazd z ulicy Studziennej na ulicę Połczyńską.
- Połączenie z remontowaną jezdnią ulicy Wolskiej stracą ulice Sieradzka, Sowińskiego oraz Goleszowska.
- Na czas prac całkowicie zawieszone zostanie funkcjonowanie buspasa.
Wyznaczone objazdy dla kierowców
Dla kierowców próbujących ominąć zamknięty fragment przygotowano lokalne trasy zastępcze. Do ulicy Redutowej dojechać można ulicami Elekcyjną, Górczewską i Jana Olbrachta, natomiast dojazd do ulicy Jana Kazimierza poprowadzi ulicą Ordona. Z kolei ruch w stronę ulicy Fort Wola skierowany zostanie ulicami Studzienną, Jana Kazimierza oraz Hubalczyków, a do ulicy Sowińskiego dostaniemy się jadąc ulicami Wolską, Hubalczyków i Jana Kazimierza.
Służby miejskie zachęcają również do korzystania z szerszych tras alternatywnych:
- Aleją Prymasa Tysiąclecia, ulicą Górczewską i ulicą Powstańców Śląskich,
- Aleją Prymasa Tysiąclecia, Alejami Jerozolimskimi, a dalej ulicami Popularną, Globusową i Dźwigową,
- ulicami Powstańców Śląskich, Górczewską i Elekcyjną,
- ulicami Lazurową, Górczewską oraz Aleją Prymasa Tysiąclecia.
Inna trasa autobusów miejskich
Wymiana asfaltu wpłynie także na kursowanie Warszawskiego Transportu Publicznego. Zmiany obejmą kilka linii autobusowych, które w czasie prac będą kursowały trasami zastępczymi:
- Autobusy linii 194, 713 oraz 716 jadące w kierunku Cmentarza Wolskiego, PKP Gołąbki, Koprek i Piastowa pojadą ulicami Studzienną, Jana Kazimierza i Hubalczyków.
- Linie 197 oraz nocna N42 w kierunku Gwiaździstej i Dworca Centralnego będą kursowały ulicami Hubalczyków, Jana Kazimierza, Ordona oraz Kasprzaka.