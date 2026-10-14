W ten weekend na ważnej ulicy w Warszawie kierowcy pojadą pod prąd

Redakcja se.pl
2026-10-14 14:00

Drogowcy szykują kolejny weekendowy remont nawierzchni w stolicy. W piątek, 16 października o godzinie 21:00, wystartują prace związane z frezowaniem ulicy Wolskiej. Kierowcy muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami na odcinku od ulicy Hubalczyków do Redutowej. Nowa nawierzchnia ma być gotowa w poniedziałek, 19 października o godzinie 4:00.

Weekendowe frezowanie Wolskiej - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Zamknięta jezdnia i przejazd pod prąd

Głównym utrudnieniem będzie całkowite zamknięcie jezdni w kierunku Alei Prymasa Tysiąclecia. Cały ruch zostanie przełożony na drugą nitkę ulicy Wolskiej, gdzie kierowcy będą poruszać się w obu kierunkach. Do dyspozycji przejeżdżających tamtędy będzie jeden pas w stronę Śródmieścia oraz dwa pasy w kierunku Bemowa. Przejazd na jezdnię pod prąd nastąpi na skrzyżowaniu z ulicą Hubalczyków, a powrót na właściwą nitkę zaplanowano przy ulicy Redutowej.

Prace wiążą się również z wieloma szczegółowymi ograniczeniami dla lokalnego ruchu:

  • Pierwsze utrudnienia pojawią się już na ulicy Połczyńskiej, gdzie przy zjeździe do centrum handlowego zablokowane zostaną dwa środkowe pasy.
  • Obowiązuje brak możliwości skrętu w lewo z ulicy Wolskiej w ulicę Fort Wola.
  • Wyjazd z centrum handlowego przy torach kolejowych poprowadzi prawym pasem wyłącznie do objazdu ulicami Studzienną lub Hubalczyków.
  • Zablokowany zostanie wyjazd z ulicy Studziennej na ulicę Połczyńską.
  • Połączenie z remontowaną jezdnią ulicy Wolskiej stracą ulice Sieradzka, Sowińskiego oraz Goleszowska.
  • Na czas prac całkowicie zawieszone zostanie funkcjonowanie buspasa.

Wyznaczone objazdy dla kierowców

Dla kierowców próbujących ominąć zamknięty fragment przygotowano lokalne trasy zastępcze. Do ulicy Redutowej dojechać można ulicami Elekcyjną, Górczewską i Jana Olbrachta, natomiast dojazd do ulicy Jana Kazimierza poprowadzi ulicą Ordona. Z kolei ruch w stronę ulicy Fort Wola skierowany zostanie ulicami Studzienną, Jana Kazimierza oraz Hubalczyków, a do ulicy Sowińskiego dostaniemy się jadąc ulicami Wolską, Hubalczyków i Jana Kazimierza.

Służby miejskie zachęcają również do korzystania z szerszych tras alternatywnych:

  • Aleją Prymasa Tysiąclecia, ulicą Górczewską i ulicą Powstańców Śląskich,
  • Aleją Prymasa Tysiąclecia, Alejami Jerozolimskimi, a dalej ulicami Popularną, Globusową i Dźwigową,
  • ulicami Powstańców Śląskich, Górczewską i Elekcyjną,
  • ulicami Lazurową, Górczewską oraz Aleją Prymasa Tysiąclecia.

Inna trasa autobusów miejskich

Wymiana asfaltu wpłynie także na kursowanie Warszawskiego Transportu Publicznego. Zmiany obejmą kilka linii autobusowych, które w czasie prac będą kursowały trasami zastępczymi:

  • Autobusy linii 194, 713 oraz 716 jadące w kierunku Cmentarza Wolskiego, PKP Gołąbki, Koprek i Piastowa pojadą ulicami Studzienną, Jana Kazimierza i Hubalczyków.
  • Linie 197 oraz nocna N42 w kierunku Gwiaździstej i Dworca Centralnego będą kursowały ulicami Hubalczyków, Jana Kazimierza, Ordona oraz Kasprzaka.
Weekendowe frezowanie Wolskiej - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
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