W ten weekend na ważnej ulicy w Warszawie kierowcy pojadą pod prąd

Zamknięta jezdnia i przejazd pod prąd

Głównym utrudnieniem będzie całkowite zamknięcie jezdni w kierunku Alei Prymasa Tysiąclecia. Cały ruch zostanie przełożony na drugą nitkę ulicy Wolskiej, gdzie kierowcy będą poruszać się w obu kierunkach. Do dyspozycji przejeżdżających tamtędy będzie jeden pas w stronę Śródmieścia oraz dwa pasy w kierunku Bemowa. Przejazd na jezdnię pod prąd nastąpi na skrzyżowaniu z ulicą Hubalczyków, a powrót na właściwą nitkę zaplanowano przy ulicy Redutowej.

Prace wiążą się również z wieloma szczegółowymi ograniczeniami dla lokalnego ruchu:

Pierwsze utrudnienia pojawią się już na ulicy Połczyńskiej, gdzie przy zjeździe do centrum handlowego zablokowane zostaną dwa środkowe pasy.

Obowiązuje brak możliwości skrętu w lewo z ulicy Wolskiej w ulicę Fort Wola.

Wyjazd z centrum handlowego przy torach kolejowych poprowadzi prawym pasem wyłącznie do objazdu ulicami Studzienną lub Hubalczyków.

Zablokowany zostanie wyjazd z ulicy Studziennej na ulicę Połczyńską.

Połączenie z remontowaną jezdnią ulicy Wolskiej stracą ulice Sieradzka, Sowińskiego oraz Goleszowska.

Na czas prac całkowicie zawieszone zostanie funkcjonowanie buspasa.

Wyznaczone objazdy dla kierowców

Dla kierowców próbujących ominąć zamknięty fragment przygotowano lokalne trasy zastępcze. Do ulicy Redutowej dojechać można ulicami Elekcyjną, Górczewską i Jana Olbrachta, natomiast dojazd do ulicy Jana Kazimierza poprowadzi ulicą Ordona. Z kolei ruch w stronę ulicy Fort Wola skierowany zostanie ulicami Studzienną, Jana Kazimierza oraz Hubalczyków, a do ulicy Sowińskiego dostaniemy się jadąc ulicami Wolską, Hubalczyków i Jana Kazimierza.

Służby miejskie zachęcają również do korzystania z szerszych tras alternatywnych:

Aleją Prymasa Tysiąclecia, ulicą Górczewską i ulicą Powstańców Śląskich,

Aleją Prymasa Tysiąclecia, Alejami Jerozolimskimi, a dalej ulicami Popularną, Globusową i Dźwigową,

ulicami Powstańców Śląskich, Górczewską i Elekcyjną,

ulicami Lazurową, Górczewską oraz Aleją Prymasa Tysiąclecia.

Inna trasa autobusów miejskich

Wymiana asfaltu wpłynie także na kursowanie Warszawskiego Transportu Publicznego. Zmiany obejmą kilka linii autobusowych, które w czasie prac będą kursowały trasami zastępczymi:

Autobusy linii 194, 713 oraz 716 jadące w kierunku Cmentarza Wolskiego, PKP Gołąbki, Koprek i Piastowa pojadą ulicami Studzienną, Jana Kazimierza i Hubalczyków.

jadące w kierunku Cmentarza Wolskiego, PKP Gołąbki, Koprek i Piastowa pojadą ulicami Studzienną, Jana Kazimierza i Hubalczyków. Linie 197 oraz nocna N42 w kierunku Gwiaździstej i Dworca Centralnego będą kursowały ulicami Hubalczyków, Jana Kazimierza, Ordona oraz Kasprzaka.