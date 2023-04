i Autor: Pixabay

Szok!

Winnica: Kompletnie pijany wiózł dzieci oplem i uderzył w bmw! Szok pod Pułtuskiem

Szok pod Pułtuskiem, pijany ojciec wiózł dzieci autem i spowodował kolizję! Do zdarzenia doszło we wtorek (25 kwietnia) na parkingu sklepowym w miejscowości Winnica. 32-latek był kompletnie pijany. Gdy policjanci zbadali jego trzeźwość, alkomat wskazał ponad 3 promile. Do tego kierowca nie miał prawa jazdy.