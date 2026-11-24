Pierwszy numer "Super Expressu" trafił do kiosków 22 listopada 1991 roku. W ciągu kolejnych lat opisywaliśmy różne śledztwa i procesy w sprawach kryminalnych, rozmawialiśmy z bliskimi ofiar, wracaliśmy do historii długo po pierwszych doniesieniach. W naszym archiwum można prześledzić, jak zmieniały się ustalenia dotyczące zbrodni, które zapamiętała Polska. A takich doniesień, w ciągu ostatnich 35 lat, było naprawdę sporo. Wybraliśmy zaledwie kilka z nich.

Rok 1992 i tajemnica willi Jaroszewiczów

W 1992 roku w domu w warszawskim Aninie zamordowano Piotra Jaroszewicza, byłego premiera PRL, i jego żonę Alicję Solską-Jaroszewicz. Rozpoznawalne nazwisko oraz polityczna przeszłość byłego szefa rządu sprawiły, że wokół zbrodni szybko pojawiło się wiele hipotez. Badano zarówno motyw rabunkowy, jak i możliwe tło polityczne. Kolejne lata przynosiły zatrzymania i procesy. Pierwsi oskarżeni zostali uniewinnieni, a później śledczy wrócili do sprawy z nowymi ustaleniami. "Super Express" opisywał jej dalszy ciąg i oddawał głos rodzinie. W wywiadzie dla naszej gazety Andrzej Jaroszewicz mówił o wątpliwościach dotyczących prowadzenia śledztwa i losów zabezpieczonych dowodów.

Nawet po ponad trzech dekadach sprawa nie doczekała się prostego finału. W listopadzie 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił trzech oskarżonych w kolejnym procesie dotyczącym zabójstwa małżeństwa. Prokuratura złożyła apelację we wrześniu 2025 roku. Sprawa oczekuje na rozpoznanie.

Rok 1998 i niewyjaśniona śmierć generała Papały

25 czerwca 1998 roku generał Marek Papała został zastrzelony w samochodzie przed swoim blokiem przy ulicy Rzymowskiego w Warszawie. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej kierował polską policją. Zabójstwo byłego komendanta głównego natychmiast stało się sprawą o ogólnopolskim rozgłosie. Przez lata zmieniały się wersje wydarzeń. Śledczy badali podejrzenia zabójstwa na zlecenie, później pojawiła się również wersja wiążąca śmierć generała z próbą kradzieży samochodu. "Super Express" informował o kolejnych etapach postępowania. Procesy kończyły się jednak uniewinnieniami, a ustalenie, kto oddał śmiertelny strzał, pozostawało poza zasięgiem wymiaru sprawiedliwości.

Sprawa wracała na nasze łamy także w październiku 2026 roku, gdy informowaliśmy o wyznaczeniu terminu rozpoznania kasacji prokuratury przez Sąd Najwyższy. Dotyczy ona prawomocnego uniewinnienia Igora M., znanego jako "Patyk". Po ponad ćwierćwieczu nadal nie ma prawomocnie ustalonego sprawcy zabójstwa Marka Papały.

Rok 2001 i porwanie Krzysztofa Olewnika

Krzysztof Olewnik miał 25 lat, gdy w nocy z 26 na 27 października 2001 roku został uprowadzony z domu w Świerczynku pod Drobinem. Rozpoczęło się długie oczekiwanie rodziny na jego powrót. Porywacze kontaktowali się z bliskimi i żądali pieniędzy. W lipcu 2003 roku otrzymali 300 tysięcy euro okupu, ale nie uwolnili zakładnika. Krzysztof Olewnik ostatecznie został zamordowany. Jego ciało odnaleziono dopiero trzy lata później. Ojciec i siostra zabiegali o wyjaśnienie okoliczności zbrodni oraz działań instytucji, które miały pomóc w odnalezieniu porwanego. Pytania dotyczyły przeoczonych informacji, niewykorzystanych dowodów i zaniedbań w śledztwie.

"Super Express" opisywał proces sprawców i prace sejmowej komisji śledczej. W pierwszym procesie dwóch zabójców skazano na dożywocie, lecz wyroki nie zamknęły wszystkich wątków. Historia Olewnika na lata stała się także sprawą odpowiedzialności państwa za bezpieczeństwo człowieka, którego życie było zagrożone i którego rodzina wielokrotnie prosiła o pomoc.

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Rok 2010 i zaginięcie Iwony Wieczorek

17 lipca 2010 roku 19-letnia Iwona Wieczorek zaginęła, wracając pieszo z sopockiego klubu do domu w Gdańsku. O godzinie 4.12 zarejestrowała ją kamera monitoringu w Jelitkowie. Do domu nie dotarła, a pytanie o to, co wydarzyło się później, stało się jedną z najgłośniejszych zagadek kryminalnych w Polsce. "Super Express" przez lata opisywał poszukiwania, przyglądał się kolejnym tropom i wracał do apeli matki zaginionej. Sprawą zajęli się śledczy z krakowskiego Archiwum X, ponownie analizując dowody i sprawdzając różne wersje wydarzeń. Także w 2026 roku policja prowadziła dalsze czynności pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

Mimo upływu 16 lat los Iwony pozostaje niewyjaśniony, a jej bliscy nadal czekają na odpowiedź, co stało się z dziewczyną tamtego lipcowego poranka.

Rok 2012 i sprawa Madzi z Sosnowca

W styczniu 2012 roku Polskę obiegła informacja o zaginięciu półrocznej Madzi z Sosnowca. Według relacji jej matki, Katarzyny Waśniewskiej, dziewczynka miała zostać porwana z wózka. Rozpoczęły się poszukiwania, a zdjęcie dziecka pojawiało się w kolejnych mediach. Matka apelowała o pomoc w odzyskaniu córki. Wkrótce nastąpił zwrot. Waśniewska zmieniła swoją wersję wydarzeń, a na początku lutego odnaleziono ciało dziewczynki. Śledztwo doprowadziło do oskarżenia matki o zabójstwo. "Super Express" relacjonował postępowanie oraz proces, w którym istotną rolę odegrały opinie biegłych. Sąd odrzucił wersję obrony o śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

W październiku 2014 roku Katarzyna Waśniewska została prawomocnie skazana na 25 lat więzienia za zabójstwo córki. O warunkowe zwolnienie może ubiegać się dopiero po 20 latach. Ogłoszenie wyroku apelacyjnego relacjonowaliśmy w serwisie na żywo. Sprawa, która zaczęła się od poszukiwań rzekomo porwanego niemowlęcia, zakończyła się skazaniem jego matki.

Rok 2021 i początek poszukiwań Jacka Jaworka

10 lipca 2021 roku w Borowcach pod Częstochową zginęło małżeństwo i jego 17-letni syn. Młodszy chłopak przeżył. Podejrzany o zabójstwo krewnych Jacek Jaworek zniknął. Rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania z udziałem policjantów, śmigłowców, drona i psów tropiących. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało mieszkańców. "Super Express" relacjonował akcję już w dniu zbrodni. Jaworek był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Mijały kolejne miesiące, a podejrzanego nie udawało się zatrzymać. Pytanie o miejsce jego pobytu wracało przez trzy lata.

19 lipca 2024 roku w Dąbrowie Zielonej znaleziono ciało mężczyzny. Badania DNA potwierdziły, że był to Jaworek. W maju 2025 roku prokuratura poinformowała o umorzeniu śledztwa dotyczącego potrójnego zabójstwa z powodu śmierci podejrzanego. Osobno badano pomoc udzielaną mu podczas ukrywania się. Poszukiwania dobiegły końca, lecz wyjaśnianie okoliczności jego wieloletniej nieuchwytności miało dalszy ciąg.

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