Znana ulica na warszawskiej Pradze przejdzie całkowitą metamorfozę dzięki milionom z budżetu państwa

Kompleksowa przebudowa i nowe udogodnienia dla mieszkańców

Planowane prace obejmą odcinek ulicy Okrzei zlokalizowany między Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Jagiellońską. Drogowcy przebudują jezdnię, wybudują dwukierunkową drogę dla rowerów oraz odnowią obustronne chodniki. Zmiany obejmą również przebudowę przystanków autobusowych, co znacząco usprawni korzystanie z transportu publicznego.

Przestrzeń uliczna zostanie uporządkowana i zyska walory estetyczne. W ramach inwestycji zaplanowano montaż nowych elementów małej architektury oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów. Na zmianach zyskają wszyscy użytkownicy, jednak największe korzyści odczują piesi oraz rowerzyści. Jest to szczególnie istotne w obliczu rosnącego natężenia ruchu po otwarciu mostu pieszo rowerowego łączącego Pragę z centrum miasta.

Miliony złotych z budżetu państwa na inwestycję

Realizacja prac będzie możliwa dzięki oficjalnemu wsparciu z państwowej kasy. Umowa na udzielenie dotacji została podpisana 13 października pomiędzy m.st. Warszawa a Wojewodą Mazowieckim w ramach rządowego programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy.

Szczegóły finansowe oraz organizacyjne przedsięwzięcia prezentują się następująco:

Wartość całej inwestycji: 20 165 634,52 zł

20 165 634,52 zł Kwota dofinansowania w 2026 roku: 11 289 389,00 zł

11 289 389,00 zł Wkład własny miasta: 8 876 245,52 zł

8 876 245,52 zł Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Miejskich

Za sprawne przeprowadzenie prac i nadzór nad rozbudową ulicy Stefana Okrzei odpowiadać będzie bezpośrednio warszawski Zarząd Dróg Miejskich.