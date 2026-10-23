Znana ulica na warszawskiej Pradze przejdzie całkowitą metamorfozę dzięki milionom z budżetu państwa

Kompleksowa przebudowa i nowe udogodnienia dla mieszkańców
Planowane prace obejmą odcinek ulicy Okrzei zlokalizowany między Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Jagiellońską. Drogowcy przebudują jezdnię, wybudują dwukierunkową drogę dla rowerów oraz odnowią obustronne chodniki. Zmiany obejmą również przebudowę przystanków autobusowych, co znacząco usprawni korzystanie z transportu publicznego.
Przestrzeń uliczna zostanie uporządkowana i zyska walory estetyczne. W ramach inwestycji zaplanowano montaż nowych elementów małej architektury oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów. Na zmianach zyskają wszyscy użytkownicy, jednak największe korzyści odczują piesi oraz rowerzyści. Jest to szczególnie istotne w obliczu rosnącego natężenia ruchu po otwarciu mostu pieszo rowerowego łączącego Pragę z centrum miasta.
Miliony złotych z budżetu państwa na inwestycję
Realizacja prac będzie możliwa dzięki oficjalnemu wsparciu z państwowej kasy. Umowa na udzielenie dotacji została podpisana 13 października pomiędzy m.st. Warszawa a Wojewodą Mazowieckim w ramach rządowego programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy.
Szczegóły finansowe oraz organizacyjne przedsięwzięcia prezentują się następująco:
- Wartość całej inwestycji: 20 165 634,52 zł
- Kwota dofinansowania w 2026 roku: 11 289 389,00 zł
- Wkład własny miasta: 8 876 245,52 zł
- Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
- Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Miejskich
Za sprawne przeprowadzenie prac i nadzór nad rozbudową ulicy Stefana Okrzei odpowiadać będzie bezpośrednio warszawski Zarząd Dróg Miejskich.