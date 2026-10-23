Znana ulica na warszawskiej Pradze przejdzie całkowitą metamorfozę dzięki milionom z budżetu państwa

Redakcja se.pl
2026-10-23 14:04

Wielkie zmiany na stołecznej Pradze zyskały potężne wsparcie finansowe. Przebudowa ulicy Okrzei, stanowiąca ważny element projektu Nowe Centrum Warszawy, otrzymała wielomilionowe dofinansowanie z budżetu państwa. Dzięki pozyskanym środkom jedna z najbardziej rozpoznawalnych ulic po prawej stronie Wisły przejdzie kompleksową metamorfozę, która poprawi komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Flaga Polski oraz godło państwowe. O dofinansowaniu przebudowy ulicy Okrzei z budżetu państwa przeczytasz na SE.
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Kompleksowa przebudowa i nowe udogodnienia dla mieszkańców

Planowane prace obejmą odcinek ulicy Okrzei zlokalizowany między Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Jagiellońską. Drogowcy przebudują jezdnię, wybudują dwukierunkową drogę dla rowerów oraz odnowią obustronne chodniki. Zmiany obejmą również przebudowę przystanków autobusowych, co znacząco usprawni korzystanie z transportu publicznego.

Przestrzeń uliczna zostanie uporządkowana i zyska walory estetyczne. W ramach inwestycji zaplanowano montaż nowych elementów małej architektury oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów. Na zmianach zyskają wszyscy użytkownicy, jednak największe korzyści odczują piesi oraz rowerzyści. Jest to szczególnie istotne w obliczu rosnącego natężenia ruchu po otwarciu mostu pieszo rowerowego łączącego Pragę z centrum miasta.

Miliony złotych z budżetu państwa na inwestycję

Realizacja prac będzie możliwa dzięki oficjalnemu wsparciu z państwowej kasy. Umowa na udzielenie dotacji została podpisana 13 października pomiędzy m.st. Warszawa a Wojewodą Mazowieckim w ramach rządowego programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy.

Szczegóły finansowe oraz organizacyjne przedsięwzięcia prezentują się następująco:

  • Wartość całej inwestycji: 20 165 634,52 zł
  • Kwota dofinansowania w 2026 roku: 11 289 389,00 zł
  • Wkład własny miasta: 8 876 245,52 zł
  • Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
  • Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Miejskich

Za sprawne przeprowadzenie prac i nadzór nad rozbudową ulicy Stefana Okrzei odpowiadać będzie bezpośrednio warszawski Zarząd Dróg Miejskich.

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