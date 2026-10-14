Aktorka zarabia nie tylko na graniu. Dominika Kluźniak zdradziła kulisy drugiej pracy

Dominika Kluźniak ma drugą pracę! Ujawniła stawkę i odpowiedziała na krytykę

Nie każdy wie, że Dominika Kluźniak poza aktorstwem rozwija się także w obszarze coachingu. Jak sama przyznała, pomysł na tę ścieżkę zawodową pojawił się po jej własnych doświadczeniach z terapią. To właśnie wtedy zrozumiała, jak ważne może być wsparcie w przyglądaniu się swoim emocjom i potrzebom. Chciała przedłużyć to doświadczenie, a z czasem sama zacząć pomagać innym. Wybór padł na coaching, ponieważ intensywna praca aktorska nie pozwalała jej w tamtym momencie podjąć studiów psychologicznych.

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Dominika Kluźniak odsłoniła kulisy swojej działalności. Padła konkretna kwota

Aktorka nie ukrywa, że zdobyte doświadczenie wiele jej dało. Ukończyła roczną szkołę coachingu i choć jej praktyka nie zawsze jest równie intensywna, nadal ceni tę decyzję. W pracy z klientami skupia się przede wszystkim na pomaganiu im w określeniu tego, czego naprawdę chcą.

Często chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę z tego, jaki cel chce się osiągnąć. Coaching jest bardzo konkretny. Kiedy dobrze nazwiemy swój cel, o wiele łatwiej jest go zrealizować. Coach jest osobą, która wspiera nas w tym procesie - wyjaśniła Dominika Kluźniak w rozmowie z "Super Expressem".

Jak podkreśliła, nie chodzi o podsuwanie klientom gotowych odpowiedzi ani mówienie im, jak mają żyć. Ważną rolę odgrywają pytania, dzięki którym sami mogą odkryć swoje potrzeby i znaleźć własną drogę. Przykładem może być osoba, która chce zmienić pracę, ale brakuje jej odwagi. Podczas rozmowy może się okazać, że za tą potrzebą kryje się coś zupełnie innego. Właśnie takie momenty są dla aktorki szczególnie interesujące.

Kluźniak przyznała również, że czasem już jedno spotkanie wystarcza, by uporządkować myśli i spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy. Największą satysfakcję daje jej chwila, gdy klient wychodzi z sesji z nową energią i poczuciem, że coś wreszcie stało się dla niego jasne.

Ile kosztuje taka pomoc? Aktorka nie zamierzała ukrywać konkretów, choć przyznała, że wcześniej spotkała się w internecie z krytycznymi komentarzami dotyczącymi ceny. Jedna sesja coachingu u Dominiki Kluźniak kosztuje 300 złotych i trwa dwie godziny.

To są pełne dwie godziny, które poświęcam tylko jednej osobie - zaznaczyła. Zwróciła też uwagę, że klienci sami decydują, czy chcą skorzystać z jej usług, a cena nie jest nikomu narzucana.

Aktorka przyznała, że negatywne reakcje w sieci nieco odebrały jej radość z tego przedsięwzięcia. Jej zdaniem wyrwanie samej kwoty z kontekstu może sprawić, że cała działalność zostanie przedstawiona w niekorzystnym świetle. Nie zamierza jednak zatajać informacji tylko dlatego, że komuś mogą się nie spodobać.

Rozmawiała Julita Buczek

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