Golcowie nie obchodzą tradycyjnej Wielkanocy! "Bez święconki i obrzędów"

Nie będzie góralskich świąt u Golec UOrkiestry! Żona Łukasza Golca ujawniła wszystko na Instagramie

Niemal wszystkie polskie gwiazdy hucznie obchodzą wszelakie święta i relacjonują to na Instagramie. Nie inaczej było dotychczas w przypadku braci Golec z Golec Uorkiestry. Jak na górali przystało, Paweł i Łukasz Golcowie z rodzinami stawiali na tradycję pod każdym względem. "W Wielki Piątek wieczorem bierzemy udział w Drodze Krzyżowej i gorzkich żalach" - opowiadała w wywiadzie dla Adonai kilka lat temu Edyta Golec. "Jajka gotujemy razem z łupinami cebuli i obierkami buraków. Następnie Łukasz z dziećmi malują na nich różne wzory i szlaczki" -dodawała. "Po Rezurekcji, podczas porannego śniadania dzielimy się święconym jajkiem i składamy sobie życzenia"- dodawał Paweł. Jednak w tym roku niespodziewanie wszystko będzie inaczej! Ujawniła to Edyta Golec na Instagramie.

"Tym razem Święta Wielkanocne trochę inaczej, bez święconki i obrzędów"

"Tym razem Święta Wielkanocne trochę inaczej😉, bez święconki i obrzędów, za to z najbliższymi, za których codziennie dziękuję Najwyższemu 🙏🏻❤️ Życzę Wam, zmartwychwstania w sercach, nowej nadziei i miłości do siebie, innych i do życia! Niech Zmartwychwstały Jezus dotyka naszych myśli i serc, wlewając w nie łaskę, błogosławieństwo i Bożą radość!🤍🕊️ Radosnego Alleluja!🐣" - napisała żona Łukasza na Instagramie. Co jest tego powodem? Wystarczy rzut oka na najnowsze zdjęcia Edyty Golec, by się tego domyślić! Otóż Golcowie polecieli do gorącego Egiptu i wypoczywają w cieple. Dobry sposób na wielkanocną odmianę?

