Helena Englert zapytana o matkę po występie. Błyskawicznie zmieniła temat

Córka znanej aktorskiej pary bardzo sprawnie zjednała sobie publiczność oglądającą „Taniec z Gwiazdami”. Sceptycy krytykujący na początku jej umiejętności musieli w mgnieniu oka zmienić zdanie. Młoda artystka od startu jesiennych zmagań utrzymuje się w ścisłej czołówce programu, notując świetne wyniki punktowe. Sama jurorka Iwona Pavlović otwarcie przyznaje, że Helena Englert wyrasta na mocną faworytkę całego formatu.

Helena Englert i Jan Englert we wspólnym tańcu

W minionym tygodniu uczestniczka zatańczyła u boku swojego sławnego taty, co było dla widzów sporym wydarzeniem. Początkowo zakładano, że to Beata Ścibakówna wesprze 26-latkę oraz jej partnera tanecznego Romana Osadchiyego na parkiecie. Niestety, aktorka występowała wtedy na deskach teatru i nie mogła zasiąść wśród publiczności w studiu. Helena Englert podkreśliła jednak w greenroomie, że matka razem z zespołem Teatru Narodowego gorąco im kibicowała z dala od kamer. Kiedy dziennikarz Eski próbował podpytać o wrażenia Ścibakównej po tym rodzinnym show, uczestniczka natychmiast skierowała rozmowę na inne tory.

Helena Englert unika pytań o Beatę Ścibakównę

Dopytywana o to, jak matka zareagowała na zeszłotygodniową choreografię z ojcem, gwiazda błyskawicznie zmieniła wątek rozmowy. Aktorka konsekwentnie trzyma się bowiem swojej zasady, aby w kontaktach z mediami nie poruszać publicznie tematów związanych ze swoimi rodzicami.

Jak wiesz, ja uwielbiam się wypowiadać w wywiadach o mojej rodzinie, więc... - zaczęła.

Młoda wokalistka wykorzystała ten moment, by błyskotliwie zareklamować swój najnowszy utwór zatytułowany „Przez przypadek”. Piosenka ta jest oficjalną zapowiedzią jej pierwszej, pełnej płyty studyjnej.

Pozwolisz, że reakcję mojej mamy skomentuję następująco: mój nowy singiel Przez przypadek jest już dostępny na wszystkich platformach streamingowych. Zapraszam do odsłuchu, dziękuję bardzo! - poinformowała.

Po tej zręcznej wymianie zdań dziennikarzom nie zostało nic innego, jak tylko zaprezentować słuchaczom premierowy singiel artystki i oddać go pod ocenę publiczności.

TZG Helena Englert I Roman Osadchiy