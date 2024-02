Beata Pawlikowska i Danny Murdock poznali się w 2017 roku w dżungli w Ameryce Środkowej. Niedługo później zostali parą, bo szybko między nimi zaiskrzyło. Podróżniczka i o siedem lat młodszy od niej prawnik trzy lata po pierwszym spotkaniu zaręczyli się. Pawlikowska pisała wówczas enigmatycznie, że w pierścionku jest szafir, bo "jest niebieski jak nasze oczy, jak niebo i ocean". Do tego brylanty, bo "mają w sobie światło". - Ale tak naprawdę to my mamy światło w sobie - zaznaczała. Wygląda jednak na to, że sielanka się zakończyła, bo Pawlikowska ogłosiła właśnie rozstanie z ukochanym. - Po raz pierwszy od siedmiu lat spędzam walentynki znów jako szczęśliwa singielka - napisała w najnowszym wpisie. Dlaczego doszło do zerwania? Celebrytka napisała kilka zdań na ten temat. Jednocześnie zapewnia, że rozstanie "nie jest porażką", a "odwagą bycia wiernym sobie" oraz "okazaniem szacunku zarówno sobie, jak i partnerowi, kiedy w szczerej i spokojnej rozmowie stwierdzamy, jaka jest prawda o nas".

Miał być ślub, a jest rozstanie! Beata Pawlikowska już nie jest zaręczona. Znamy powody zerwania

Beata Pawlikowska i Danny Murdock rozstali się, a podróżniczka tłumaczy teraz, jak zerwać z klasą. Niewykluczone, że właśnie tak było w przypadku jej związku, bo wpis wydaje się być bardzo osobisty.

- Co zrobić kiedy we wspólnej drodze pojawiają się fundamentalne różnice w spojrzeniu na życie i świat? Czasem można je pogodzić, ale czasem może zdarzyć się tak, że mimo najlepszych chęci nie ma miejsca na kompromis. Masz wtedy do wyboru: milczeć i skrycie cierpieć z lęku przed rozstaniem, albo życzliwie i otwarcie odważyć się poruszyć trudne tematy, doprowadzić tę rozmowę do końca, wyciągnąć wnioski i w porozumieniu z partnerem podjąć decyzję co dalej. Byłam szczęśliwa w związku. Teraz jestem znów szczęśliwym singlem. Na zdjęciu: pod wodospadem Athirapilly w południowo-zachodnich Indiach - napisała Beata Pawlikowska, zamieszczając malownicze zdjęcia w sieci.

W sieci pojawiło się wiele komentarzy wspierających podróżniczkę, sporo osób pisze także o dojrzałym podejściu do rozstania i życzy jej dużo miłości w przyszłości.

