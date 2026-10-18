Natalia Kukulska wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Polsat nie szczędził grosza na odcinek

Natalia Kukulska w "Tańcu z Gwiazdami" w zupełnie nowej roli

W niedzielę, 18 października 2026 r., Natalia Kukulska pojawiła się w porannym paśmie "Halo, tu Polsat", by zdradzić kulisy swojego zaangażowania w słynny taneczny format. Artystka nie zaprezentuje się jednak w charakterze tańczącej gwiazdy, lecz uświetni wydarzenie od strony wokalnej. Podczas tematycznego odcinka Disney Night wykona utwór "Ani słowa", znany z bajki "Herkules".

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Przez lata byłam namawiana, żeby zatańczyć, ale dałam się już dwukrotnie namówić, żeby zaśpiewać. Dzisiaj będzie Disney Night, także bardzo serdecznie zapraszam państwa do oglądania. Utwory z Disneya są przepiękne, baśniowe. Kocham bajki Disneya

Sonda Natalia Kukulska jest podobna do swojej mamy Anny Jantar? TAK NIE NIE WIEM

– wyznała gwiazda na antenie stacji.

Natalia Kukulska świętuje 50. urodziny i ważne jubileusze

Dla Natalii Kukulskiej rok 2026 obfituje w symboliczne rocznice. Artystka celebruje swoje 50. urodziny, a także 40-lecie fonograficznego debiutu. Dodatkowo mija 30 lat od wydania jej ikonicznego albumu "Światło". Te trzy okazje dobitnie podkreślają ogromny staż piosenkarki na rodzimym rynku muzycznym.

Artystka swoją drogę zawodową zaczynała jeszcze jako mała dziewczynka, a z biegiem lat konsekwentnie budowała własną markę, zyskując unikalną pozycję na polskiej scenie. Zbliżający się odcinek "Tańca z Gwiazdami" to doskonała okazja, by posłuchać jej w bajkowym repertuarze prosto z kultowego amerykańskiego studia animacji.

Gigantyczne koszty "Tańca z Gwiazdami". 140 tys. zł na stroje

Nadchodząca "Disney Night" w Polsacie zapowiada się spektakularnie nie tylko dzięki zaproszonym gwiazdom muzyki. Z ustaleń dziennika "Fakt" wynika, że budżet na kreacje dla uczestników pochłonął ok. 140 tys. zł. Za przygotowanie tych widowiskowych ubrań odpowiada kostiumografka programu, Martyna Łach.

Taneczne kreacje inspirowane są kultowymi tytułami, takimi jak "Król Lew", "Kraina Lodu", "Piękna i Bestia", "Śpiąca Królewna", "Tarzan", "Śnieżka", "Księga Dżungli" oraz "Ratatuj". Projektowanie strojów wymagało ogromnej precyzji, by połączyć klimat bajek z funkcjonalnością na parkiecie. Przykładem są suknia do walca, mająca przypominać kadry z "Ratatuja", czy ubrania arystokratycznej pary, idealnie sprawdzające się w tańcu współczesnym.

"Taniec z Gwiazdami" - kto zatańczy do piosenki Natalii Kukulskiej?

W niedzielnym starciu na parkiecie wystąpi osiem par. Na zwycięzców czeka Kryształowa Kula oraz nagrody finansowe w wysokości 200 tys. zł dla gwiazdy i 100 tys. zł dla jej tanecznego trenera. Koncert Natalii Kukulskiej uświetni wieczór, łącząc popisy taneczne z niezapomnianymi melodiami Disneya.

W rywalizacji do disneyowskich przebojów, przy której stawką jest Kryształowa Kula, a także 200 tys. zł dla uczestnika oraz 100 tys. zł dla jego partnera, zobaczymy:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka (para nr 1)

Marta "Mandaryna" Wiśniewska (para nr 2)

Piotr "Guma" Gumulec (para nr 3)

Helena Englert i Roman Osadchiy (para nr 4)

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta (para nr 5)

Dominik Rupiński i Estelle Francois (para nr 7)

Dominik Staruj i Magdalena Tarnowska (para nr 11)

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz (para nr 12)