Pierwszy odcinek nowej serii show "Nasz nowy dom". Oczekiwania widzów Polsatu były duże, komentarze są jednoznaczne

"Pierwszy remont w nowym sezonie #nnd już za nami. Mamy nadzieję, że ten odremontowany dom będzie miejscem pełnym śmiechu i radości. Bo tego, że będzie pełen miłości, to jesteśmy pewni. A my ruszamy dalej. Następny remont w #Polsat już jutro!" - czytamy w poście na oficjalnym profilu programu "Nasz nowy dom" na Instagramie. Po czym zerkamy w komentarze, by przekonać się, jak na pierwszy odcinek nowego sezonu show Polsatu zareagowali widzowie. Wygląda na to, że nie mogło być lepiej. Najczęściej powtarzającym słowem w komentarzach było "wzruszenie". A o emocje przecież chodzi.

W środowym odcinku programu "Nasz nowy dom" widzowie poznali rodzinę Edyty i Jarosława. Rodzice wraz z trójką dzieci - Mileną, Dawidem i Kingą - mieszkali w bardzo złych warunkach, w domu bez sprawnego ogrzewania. Do tego od roku borykają się z ciężką choroba najmłodszej pociechy. Czteroletnia Kinga cierpi na nowotwór nerki z przerzutami. Ekipa programu nie dość, że wyremontowała stary dom i przystosowała go także do potrzeb dziewczynki, to zorganizowała również koncert na rzecz Kingi i innych chorych dzieci, którego godną gwiazda był Denzel. "To właśnie to, że pomagamy sobie nawzajem, sprawia że świat jest wciąż pięknym miejscem. Bo ludzi dobrej woli jest więcej...". Produkcja nie ma wątpliwości, że warto było się starać.

A widzowie odpowiadają ciepłym przyjęciem. Na profilu programu pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. Wiele osób naprawdę się wzruszyło oglądając odcinek. "Pani Elu super program. Bardzo wzruszający", "Pierwszy odcinek był wzruszający dużo emocji rodzinka niesamowita", "Dobra robota. Cudownie wyszło! Gratuluję!", "Ślicznie. Wzruszający odcinek". Te komentarze mówią same za siebie. Gratulacje!

