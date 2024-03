Afera po pogrzebie Ernesta Brylla! Joanna Kurowska brutalnie zaatakowana. "To jest już szczyt"

Tegoroczne święta wielkanocne przypadają na ostatni weekend marca. Wielka Sobota to 30 marca, Wielkanoc to 31 marca, a poniedziałek wielkanocny - 1 kwietnia. W wielu domach kultywuje się z tej okazji przeróżne tradycje, a jedną z nich jest uroczyste malowanie pisanek w gronie rodzinnym. Magda Gessler, znana i lubiana restauratorka, prowadząca hitowy program "Kuchenne rewolucje", zapewne także ma w planach wielkie gotowanie. Kto wie, być może sama będzie także przyozdabiać jajka. Tymczasem w redakcji "Super Expressu" przyjrzeliśmy się pisankom, które... wyglądają jak Magda Gessler! Podobnie jak ona, są piękne i kolorowe. Restauratorka słynie bowiem z oryginalnych, wzorzystych kreacji, które chętnie ubiera i prezentuje na ściankach czy ulicach miast, które odwiedza. Z tej okazji postanowiliśmy stworzyć galerię, nieco z przymrużeniem oka, w której pokażemy Wam pisanki ala Magda Gessler. Może ktoś się zainspiruje i stworzy podobne na Wielkanoc? Nigdy nie wiadomo! Zachęcamy do obejrzenia poniższej galerii zdjęć.

Pisanki, które wyglądają jak Magda Gessler. Jest pięknie i kolorowo. Zdjęcia mówią wszystko!

Co ciekawe, tradycja malowania jajek na Wielkanoc, czyli tworzenie tak zwanych pisanek, miała swoje korzenie w Polsce w dawnych wierzeniach słowiańskich. Zgodnie z nimi, jajko symbolizowało źródło życia i płodności, miało ono magiczną moc, która chroniła domostwo i zapewniała urodzaj w nadchodzącym roku. Najstarsze pisanki pochodzą nawet sprzed kilku tysięcy lat przed Chrystusem. Do dziś tradycja ta jest kultywowana w wielu polskich domach, choć także i w niektórych krajach za granicą. A Wy, malujecie pisanki? Jeśli tak, zobaczcie naszą galerię zdjęć. Może znajdziecie dla siebie jakiś ciekawy wzór.

Zobacz galerię zdjęć: Pisanki, które wyglądają jak Magda Gessler