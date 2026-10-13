Taka Maryla Rodowicz jest naprawdę! Roxie Węgiel wyjawiła prawdę na temat artystki

Roksanę Węgiel i Marylę Rodowicz dzieli blisko 60 lat! Mimo tego piosenkarki bez problemu znalazły wspólny język, a ich odnowiona wersja hitu "Damą być" podbiła serca słuchaczy w całej Polsce. Artystki miały okazję kilkukrotnie zaprezentować ją na żywo, m.in. na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów oraz ostatnio - na Roztańczonym PGE Narodowym. Roxie najbardziej ceni sobie jednak te zakulisowe spotkania z legendą polskiej sceny muzycznej.

Roksana Węgiel zachwyca się Marylą Rodowicz

W rozmowie z Eską piosenkarka wyjawiła, jaka Rodowicz jest naprawdę. Mimo statusu królowej polskiej piosenki nie pozwala sobie na żadne gwiazdorzenie. Wręcz przeciwnie! 21-latka podkreśliła, że możliwość współpracy z Marylą była dla niej wielkim przeżyciem, bowiem - jak twierdzi - gwiazda w dużej mierze ukształtowała rynek muzyczny w Polsce. To, co zastała w studiu, pozytywnie ją zaskoczyło.

Stworzyła tak naprawdę poniekąd polski pop, więc za to ją cenię. Cenię ją za to, jaką jest osobą, za to, że jest bardzo ciepła i nigdy nie dała mi odczuć w ogóle, że jest tyle lat w branży. Raczej dawała mi poczucie takiej bardzo ciepłej osoby i mimo różnicy wieku ja czułam, że obok mam taką właśnie koleżankę - oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu - że ona była takim wsparciem dla mnie, chociażby w początkach nagrywania "Damą być". No to ona tak podeszła do mnie po prostu jak do swojej koleżanki, więc z nią miałam takie połączenie bardzo przyjacielskie od początku.

Roxie ceni też wiedzę, jaką posiada jej starsza koleżanka z branży na temat obowiązujących trendów.

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Roksana Węgiel o Rodowicz: "Ciepła, wspaniała kobieta"

Nie jest tajemnicą, że Maryla Rodowicz stara się być na bieżąco z tym, co dzieje się na rynku - nie tylko polskim, ale i zagranicznym. Gwiazda śledzi takie postaci jak Taylor Swift czy Billie Eilish. Zdaniem Roksany wynika to z jej wielkiej miłości do muzyki.

To jest niesamowite, że Maryla tak żyje pasją do muzyki. Ona po prostu wszystko wie! Ona jest zawsze na czasie, z nią można porozmawiać tak naprawdę na wszystkie tematy i jest wspaniałą kobietą, jest bardzo ciepłą osobą... I chyba to w niej najbardziej cenię. To, że po prostu jest sobą, jest taka, jaka jest i kocha muzykę - podsumowała.