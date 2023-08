Emeryci „PODZIĘKOWALI” Kaczyńskiemu! Uwielbiam KACZORKA! | Komentery

„Prezes Kaczyński wyszedł i ogłosił, że 14 emerytura będzie wynosiła aż 2200 złotych na rękę!”, zagaił Adam Feder emerytkę na bazarze Wolumen w Warszawie. „O Jezu!” zachwyciła się seniorka i przeżegnała w geście podziękowania za wspaniałą nowinę. „Uwielbiam prezesa Kaczorka”, zachwycała się kolejna kobieta. „To pieniądze, które biorą z mojej kieszeni i komuś oddają”, zauważył przechodzący nieopodal senior. „Widziałem dzisiaj Kaczyńskiego, który jechał samochodem i przez okno wyrzucił cały worek pieniędzy”, ironizował klient bazaru. „To nie o to chodzi, że akurat są wybory. PiS naprawdę dużo robi dla ludzi”, przekonywała zwolenniczka Jarosława Kaczyńskiego. „To co Kaczyński zrobił z naszym krajem to woła o pomstę do nieba. Niech sobie tę 14-tkę w d**ę wsadzi, za przeproszeniem!”, skwitowała zbulwersowana emerytka. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie emerytów, którzy „dziękują” prezesowi PiS!

Emeryci „DZIĘKUJĄ" PiS-owi! Niech sobie tę 14-tkę WSADZA! A ja uwielbiam KACZORKA ! - Komentery