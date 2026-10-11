Łukasz Gibała zaprosił na scenę partnerkę. Kim jest Adrianna? Łączy ich nie tylko miłość

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-10-11 22:29

Po zakończeniu II tury wyborów na prezydenta Krakowa i prawdopodobnej wygranej Łukasza Gibały, polityk zabrał głos na swoim wyborze wyborczym. Na scenę zaprosił swoją partnerkę Adriannę, której podziękował za wsparcie i obdarował bukietem kwiatów. Kim jest jego wybranka?

Łukasz Gibała z uśmiechniętą partnerką Adrianną Siudy podczas wieczoru wyborczego. O szczegółach przeczytasz na SE.
Autor: Jakub Solarz
  • Urodził się w 1977 roku i wychował na krakowskim Prądniku Czerwonym, gdzie spędził dzieciństwo bez współczesnych technologii, grając w piłkę i "rozrabiając" na zewnątrz.
  • Łukasz Gibała mieszka z partnerką Adą Siudy w pobliżu wałów Rudawy, które uważa za swoje ulubione miejsce. Spędza tam wolny czas na spacerach z ich dwoma psami, wyżłami węgierskimi Gają i Mokką, choć partnerka zaznacza, że wspólne chwile są mocno ograniczone ze względu na jego zaangażowanie.
  • Adrianna Siudy jest obecnie prezesem firmy prowadzonej wcześniej przez Łukasza Gibałę. Ich związek rozwinął się w stowarzyszeniu Logiczna Alternatywa. Ada ma również własne doświadczenie polityczne z czasów studenckich, będąc członkinią zarządu krajowego Twojego Ruchu i wiceprzewodniczącą Ruchu Młodych.

Łukasz Gibała, urodzony w 1977 roku, wspomina swoje wczesne lata spędzone na krakowskim Prądniku Czerwonym. Jego dzieciństwo upłynęło w typowy dla tamtych czasów sposób, z dala od cyfrowych technologii.

- Urodziłem się na Prądniku Czerwonym. Tam przy ulicy Majora najpierw mieszkałem w bloku. Później rodzice wybudowali mały domek. Chodziłem tam do Szkoły Podstawowej nr 2. To były czasy, kiedy nie patrzyło się w smartfony, tylko po szkole wychodziło się na pole, graliśmy w piłkę, ale też czasem trochę się rozrabiało, jak to w dzieciństwie bywa – opowiadał.

Ukochana Łukasza Gibały

Obecnie Łukasz Gibała mieszka niedaleko wałów Rudawy, które uważa za swoje ulubione miejsce w Krakowie. To właśnie tam najczęściej spędza wolny czas ze swoją partnerką Adą Siudy oraz ich dwoma wyżłami węgierskimi – Gają i Mokką. Wspólne spacery po tej okolicy stanowią ważny element ich codzienności.

- Spotkaliśmy się na wałach Rudawy, bo chciałem pokazać to miejsce, moje ulubione. Mieszkam niedaleko z partnerką. Bardzo często chodzimy tutaj na spacery z naszymi pieskami Gają i Mokką – mówił polityk.

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Jego partnerka, Adrianna Siudy, podkreśla, że intensywny harmonogram kandydata na prezydenta Krakowa ogranicza wspólne chwile, ale rozumie jego zaangażowanie.

- Wolałabym, aby takie chwile na wspólne spędzanie czasu były częstsze. Teraz taki czas jest głównie w weekendy i też mocno limitowany, bo Łukasz nawet wtedy dużo się spotyka z mieszkańcami. Wszyscy jednak rozumiemy, że taką ma misję, tym się chce zajmować i staramy się go wspierać – podkreślała.

Kim jest Adrianna Siudy?

Adrianna Siudy, partnerka Łukasza Gibały, obecnie pełni funkcję prezesa firmy, którą wcześniej prowadził Gibała. Ich znajomość i związek rozwinęły się w ramach wcześniejszego stowarzyszenia Łukasza Gibały, Logiczna Alternatywa. Adrianna Siudy była tam członkinią zarządu, odpowiedzialną między innymi za sprawy marketingowe i kontakt z mediami.

Partnerka polityka posiada własne doświadczenie w polityce, szczególnie z okresu studenckiego. Była aktywną działaczką, pełniąc funkcje w Zarządzie Krajowym partii Twój Ruch oraz jako wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego Ruchu Młodych, czyli młodzieżówki partii Janusza Palikota. W 2013 roku, na swojej stronie internetowej, opisywała siebie jako "zwolenniczka zrównoważonego rozwoju, krakuska i studentka Uniwersytetu Ekonomicznego". Jej kariera polityczna rozpoczęła się od udziału w programie "Młodzież kontra" emitowanym w Telewizji Kraków.

W naszej galerii zobaczysz wieczór wyborczy Łukasza Gibały po II turze wyborów:

Sztab Łukasza Gibały po wyborach na prezydenta Krakowa
Galeria zdjęć 26
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