Miasto imigrantów! Tak Kolumbijczycy i Filipińczycy zmieniają Polskę powiatową!

„Gdzie pracujesz?”, zapytał Adam Feder Kolumbijczyka, który przechadzał się po centrum Mławy z żoną. „Kurczaka!”, odparł mężczyzna. Wielu Kolumbijczyków chciałoby zostać w Polsce na stałe, ale barierą jest nauka języka. Wielu zna najwyżej kilka słów po polsku. „Jestem tu trzy lata, ale chce zostać znacznie dłużej”, oznajmiła przy pomocy tłumacza w smartfonie właścicielka kolumbijskiej restauracji w Mławie. Zapewniała, że w mieście mieszka teraz około tysiąca Kolumbijczyków. „Będzie tak,że będą ulice nie nasze, ale obcokrajowców. Masakra!”, martwił się mężczyzna. „Mi akurat nie przeszkadzają. Też jeździłem za granicę do pracy i też byłem obcokrajowcem”, przekonywał kolejny Polak. „Dla mnie ci Kolumbijczycy to nie problem, oni są spokojni. Jak któregoś poproszę o papierosa albo o kilka złotych, to zawsze da”, dodał mężczyzna, który zmaga się z problemem bezdomności. „Oni są bardzo ładni, bardzo mili. Nieraz w kościele ustąpią miejsca”, relacjonowała zadowolona emerytka. „Ja to jestem zdania, że Polska dla Polaków. Lepiej, żeby też nasi mieli pracę”, stwierdziła kolejna emerytka. „Nas wypierają, nas zwykłych rodaków”, przekonywał mężczyzna, zaniepokojony liczbą imigrantów w mieście. „Jest lepiej, weselej, jak jest ich dużo”, skwitowała emerytka, której podoba się południowy temperament przybyszów z egzotycznych krajów. Obejrzyjcie najnowsze Komentery z Mławy!

MIASTO IMIGRANTÓW! POLSKA POWIATOWA JUŻ JEST MULTI-KULTI! | KOMENTERY