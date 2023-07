Monika Olejnik w wydzierganym kostiumie tuli się do ukochanego. Nie da się oderwać wzroku. Fani padli z wrażenia!

Nie do wiary, co zbiera Artur Dziambor! Luksus, aż szczęka opada

Monika Olejnik wie, jak zwrócić na siebie uwagę. Jedna z najbardziej znanych polskich dziennikarek postanowiła umieścić na Instagamie nowy wpis dotyczący kultury, a konkretnie polskiego kina. - Filmy - Agnieszki Holland i duetu Małgośka Szumowska/Michał Englert w konkursie głównym festiwalu filmowego w Wenecji @labiennale #gratulacje Mam świadomość jak wiele pracy wkładacie w to, żebyśmy my potem mogli się cieszyć👏👏👏 Podziwiając Wasze sukcesy doceniane w Świecie, podobnie jak triumfy Olgi @tokarczuk_olga Igi @iga.swiatek Justyny @justyna.kowalczyk.tekieli Krystiana #KrystianZimerman Pawła #PawelPawlikowski Roberta @_rl9 Adriana @adrian_meronk i innych utalentowanych - nie zapominajmy, że droga do sukcesu, to ciężka, czasami szalona, ale fascynująca praca #szacunek #respect 😍 To #wspaniale że nie zatrzymujecie się i jesteście odważni w swoich marzeniach👏👏👏 #owacje W selekcji jubileuszowego, 80. festiwalu w Wenecji zobaczymy 4 polskie filmy. „Kobieta z…” w reżyserii @szumowska.m i Michała Englerta z udziałem min. @joannakulig_official Szansę na Złotego Lwa ma również „Zielona granica” w reżyserii @holland.agnieszka z @ostaszewskamaja_official w roli głównej. W sekcji Orizzonti znalazła się macedońsko-polsko-chorwacka koprodukcja „Housekeeping for Beginners” Gorana Stolevskiego, a w Out of Competition najnowszy film Romana Polańskiego – „The Palace”! Operatorem tego obrazu jest #maestro #PawelEdelman - napisała Olejnik.

Jednak to dodany do wpisu film wywołał niemałe poruszenie wśród Internautów. Wszystko przez to, jak wygląda na nim Olejnik. Dziennikarka zaprezentowała się w wakacyjnym wydaniu: pozuje nad wodą, w promieniach słońca. Jak przystało na wakacyjne okoliczności Monika Olejnik miała na nagraniu typowo letnią stylizację: czyli dziergany kostium w mocnych kolorach. Góra od kostiumu odważnie odsłania jej brzuch, a krótkie spodenki - zgrabne nogi. Jakby tego było mało Olejnik na nagraniu pojawia się w towarzystwie swego ukochanego, Tomasza Ziółkowskiego, którego czule całuje!

Fani są zachwyceni taką Olejnik! - Pani Moniko czytam Pani post i zastanawiam się dlaczego tam nie ma Pani nazwiska jako wybitnej dziennikarki. Uwielbiam Kropkę nad I za profesjonalne przygotowanie, kapitalne pytania skierowane do swoich gości ale tez za to ze mogę podziwiać dojrzała kobietę która nie boi się eksperymentować z moda. W naszym kraju przyzwyczajeni jesteśmy do klasycznych zestawień ubrań a u Pani - cóż mogę napisać: jest BOSKO. Za każdym razem patrzę i myślę sobie: ale ta babka ma zmysł. Podziwiam i kibicuje z każdego serca. PS Pani kapelusz wakacyjny jest fantastyczny Jak się znudzi z chęcią przyjmę ;) Pozdrawiam serdecznie życząc wspaniałego urlopu - napisała jedna z internautek. - Piękny filmik, piękni Wy. Aż czuje się ten wiatr z wodą na twarzy - dodała inna.

W GALERII ZDJĘĆ ZOBACZYCIE, JAK W DZIERGANYM KOSTIUMIE PREZENTUJE SIĘ OLEJNIK: