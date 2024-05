Porażające ustalenia ws. Tomasza Lisa! Okropne, co wyszło na jaw

Wydało się, co Jarosław Kaczyński dostał na komunię! Tylko jeden prezent!

Tomasz Lis w swojej karierze miał okazję pracować w telewizji, radiu i w prasie. Warto przypomnieć, że do maja 2022 roku był redaktorem naczelnym "Newsweeka". Po utracie stanowiska niektórzy z jego byłych współpracowników zarzucało mu wulgarne i seksistowskie zachowanie, a nawet doprowadzanie ich do ataków paniki. Sam zainteresowany stanowczo zaprzeczył wszystkim doniesieniom. W sprawie wszczęto śledztwo w sierpniu 2022 roku.

Teraz Wirtualna Polska dotarła do kolejnych porażających informacji na temat Tomasza Lisa. Według informacji portalu, w kwietniu 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo toczące się w sprawie dziennikarza. Chodziło o podejrzenie uporczywego i złośliwego naruszania praw pracowniczych oraz naruszenia nietykalności cielesnej. WP zaprezentowała wstrząsające fragmenty zeznań świadków.

Jedna z kobiet miała zeznać, że Tomasz Lis bez pozwolenia dotykał jej włosów, inna powiedziała, że wkładał palce w dziury w jej spodniach.

- Gdy pewnego razu, kiedy nosiła spodnie z dziurami, Tomasz Lis w czasie makijażu, włożył swoje palce w dziury w spodniach makijażystki na wysokości ud. Kobieta, w pierwszym odruchu, odskoczyła. Redaktor naczelny "Newsweeka" nigdy nie przeprosił za swoje zachowania, gdy widział, że kobieta nie życzy sobie takich sytuacji - ujawnił portal.

W zeznaniach pojawią się także zarzuty o rzucanie "głupimi tekstami" i "żenujące słowne zaczepki". W maju 2022 roku Tomasz Lis miał się posunąć jeszcze dalej.

- Poszkodowana kobieta zeznała, że "Tomasz Lis miał pójść za nią przyspieszonym krokiem, złapać ją za twarz, przycisnąć do ściany i pocałować w policzek, mimo że kobieta próbowała się wyrwać" - opisała prokuratorka, która prowadziła dochodzenie w tej sprawie.

Co ciekawe, sam zainteresowany miał powiedzieć w prokuraturze, że nie zna wspomnianych kobiet. Jak do tej pory nie odniósł się także do ujawnionych informacji.

