Posłanka od Ziobry wygrywa konkurs na Klimatyczną Bzdurę Roku. Zaskakuje też o lekcjach religii

Klimatyczna bzdura roku 2023

Maria Kurowska z Suwerennej Polski otrzymała najwięcej głosów internautów w plebiscycie Klimatyczna Bzdura Roku. Posłanka jest trzecią z rzędu polityczką (wcześniej Marek Suski i Jarosław Kaczyński), która zdobyła tę antynagrodę. Nominowano ją za wypowiedź na konferencji prasowej, podczas której mówiła o zmianach klimatycznych. - Jeśli będzie zeroemisyjność i nie będzie CO2 w powietrzu, to zagłodzimy przyrodę, bo z czego będzie się rozwijać? - stwierdziła.

Jak czytamy w uzasadnieniu wyboru, "wypowiedź ta sugeruje, że roślinność na świecie potrzebuje do przetrwania emisji dwutlenku węgla z przemysłu. W rzeczywistości jednak rośliny, zwierzęta i gleby uwalniają wystarczająco dużo tego gazu, by utrzymać przy życiu organizmy prowadzące fotosyntezę".

Religia w szkołach

Również 14 lutego program "Szkło Kontaktowe" opublikował w mediach społecznościowych nagranie z Sejmu, na którym Maria Kurowska tłumaczy, dlaczego lekcja religii jest... najlepszym ze szkolnych przedmiotów. - Religia jest nie tyle gorsza, co moim zdaniem jest jeszcze lepsza od innych przedmiotów. Ona nas usposabia nie tylko do życia tu na Ziemi, abyśmy byli w porządku wobec ludzi, abyśmy ludzi szanowali, kochali, kochali Pana Boga. Pierwsze dwa przykazania naszej religii chrześcijańskiej - bo ta jest nauczana głównie - to jest, kochaj Pana Boga i bliźniego. A więc to jest wielki wychowywanie człowieka - stwierdziła posłanka Suwerennej Polski.

Są w szkole przedmioty gorsze, ale są i lepsze. pic.twitter.com/1MTXsHmaPo— Szkło Kontaktowe TVN24 (@SzkKontaktowe) February 14, 2024

Sonda Czy religia w szkołach powinna być ograniczona? Myślę, że tak. Nie, religia jest potrzebna. A dlaczego nie matematyka? To jakaś dyskryminacja?