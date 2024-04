i Autor: Afa Pixx Irena Komar PAP

Wspomnień czar

QUIZ. Pamiętasz te cytaty polityków i kultowe hasła propagandy PRL? 9/9 dla prawdziwych twardzieli

W czasach Polski Ludowej mocno stawiano na hasła mające przekonywać ludzi do różnych postaw, czy zachęcać do konkretnych zachowań. Oczywiście tych zgodnych z linią władzy. Część z nich weszła do potocznego języka, podobnie jak cytaty polityków z okresu PRL. Na pewno je znacie! Sprawdźcie się w naszym quizie!