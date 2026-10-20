Tekst "Super Expressu" hitem! O kwiatach, którymi Donald Tusk obsypał żonę mówią wszyscy

Laura Borowska
2026-10-20 10:59

"Donald Tusk wrócił z Brukseli do domu i obsypał żonę kwiatami!" taki tekst można było znaleźć w poniedziałkowym (19 października) wydaniu "Super Expressu". Ale o naszej publikacji było głośno także w przeglądzie pracy TVP Info.

"Super Express" trzyma rękę na pulsie nie tylko jeśli chodzi o poważną politykę, ale też jej bardziej łagodne oblicze. Ostatnio nasi czytelnicy w sieci oraz ci, którzy kupują naszą gazetę już od 35 lat, mogli zobaczyć zdjęcia premiera Donalda Tuska, który został przyłapany przez fotografa, gdy szedł do domu z potężnym bukietem kwiatów. Nie było to przypadkiem, a prezentem dla żony Małgorzaty Tusk, która w miniony weekend obchodziła imieniny.

Nasz materiał stał się hitem w sieci, ale nie tylko. O tekście i zdjęciach premiera mówiono nawet w porannym przeglądzie prasy na antenie TVP Info. Dziennikarka TVP Info Magdalena Pernet, która jest autorką wspomnianego programu, tak omówiła nasz materiał:

- Wszystkich panów teraz proszę o uwagę. Szef rządu miał za sobą bardzo pracowity tydzień, ale nie zapomniał o święcie swojej małżonki Małgorzaty. W sobotni poranek Donald Tusk wszedł do domu z bukietem kwiatów, które kupił na jej imieniny. No a przypomnijmy, premier miał sporo problemów do rozwiązania. Pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego zebrała się grupa zwolenników PiS, która protestuje przeciw zmianom w gronie sędziów Trybunału Konstytucyjnego – komentowała dziennikarka.

Tych, którzy nie mieli okazji zobaczyć zdjęć Donalda Tuska z kwiatami zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Premier Donald Tusk z bukietem kwiatów. Na miniaturze uśmiechnięta Małgorzata Tusk. O imieninach przeczytasz w SE.
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