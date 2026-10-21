Tusk mówił, że Polska nie przyjmuje wniosków o azyl. „Fałszywie przedstawia rzeczywistość”

- Donald Tusk ogłosił, że Polska dzięki nowym przepisom nie przyjmuje już wniosków o azyl, prezentując to jako sukces swojego rządu.
- Organizacja Demagog oceniła tę wypowiedź jako fałszywą, przytaczając dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców, które wskazują na tysiące przyjętych wniosków.
- Sprawdź, dlaczego eksperci podważają słowa premiera i poznaj prawdziwe statystyki dotyczące polityki azylowej w Polsce.
Słowa Donalda Tuska o polityce azylowej zostały zakwestionowane przez Demagoga. Organizacja zajmująca się weryfikowaniem wypowiedzi osób publicznych opublikowała na X analizę deklaracji premiera. Przyznała jej ocenę „fałsz”.
Na dołączonej grafice wskazano, że wypowiedź pochodzi z nagrania opublikowanego na X 19 października 2026 roku. Premier przedstawiał zmianę polityki azylowej jako jedno z najważniejszych działań swojego rządu.
Tusk o wnioskach azylowych. Demagog sprawdza deklarację
„Wprowadziliśmy przepisy dzięki którym w Polsce nie przyjmujemy wniosków o azyl” – brzmi fragment wypowiedzi Tuska przytoczony na grafice Demagoga.
Organizacja wskazuje, że Polska nadal przyjmuje zarówno wnioski o azyl, jak i o ochronę międzynarodową. Według jej analizy premier przedstawił ograniczenie obowiązujące na konkretnym odcinku granicy tak, jakby dotyczyło całego kraju.
Demagog przypomina, że czasowo ograniczono możliwość składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy z Białorusią. Podkreśla przy tym, że również tam przewidziano wyjątki.
Tysiące wniosków. Organizacja przywołuje dane urzędu
Na potwierdzenie swojej oceny Demagog przytoczył statystyki Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zgodnie z danymi przedstawionymi we wpisie w pierwszej połowie 2026 roku przyjęto około 2,6 tys. wniosków o ochronę międzynarodową. W tym samym okresie ochronę przyznano 851 osobom.
Osobne liczby dotyczą azylu. Jak podaje organizacja, w 2025 roku przyjęto 95 takich wniosków, a azylu udzielono 13 osobom.
Demagog zwraca też uwagę na sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Według przywołanych danych od 25 marca 2025 roku do 16 września 2026 roku przyjęto tam wnioski od 191 cudzoziemców należących do tzw. grup wrażliwych.
Azyl i ochrona międzynarodowa. Demagog wyjaśnia różnicę
W analizie wskazano również na problem z używaniem pojęć. Ochrona międzynarodowa bywa potocznie nazywana azylem, choć w polskim prawie są to odrębne formy ochrony.
Zdaniem organizacji ta różnica nie zmienia oceny wypowiedzi premiera. Przytoczone przez nią statystyki pokazują bowiem, że w Polsce nadal przyjmowane są wnioski w obu procedurach.
„Nawet jeśli premier miał na myśli ograniczenie prawa do złożenia takiego wniosku na granicy z Białorusią, to jego wypowiedź fałszywie przedstawia rzeczywistość” – napisał Demagog.
Organizacja poinformowała, że wypowiedź Tuska zgłosił do sprawdzenia jeden z jej czytelników.