Tusk mówił, że Polska nie przyjmuje wniosków o azyl. „Fałszywie przedstawia rzeczywistość”

Donald Tusk ogłosił, że Polska dzięki nowym przepisom nie przyjmuje już wniosków o azyl, prezentując to jako sukces swojego rządu.

Organizacja Demagog oceniła tę wypowiedź jako fałszywą, przytaczając dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców, które wskazują na tysiące przyjętych wniosków.

Sprawdź, dlaczego eksperci podważają słowa premiera i poznaj prawdziwe statystyki dotyczące polityki azylowej w Polsce.

Słowa Donalda Tuska o polityce azylowej zostały zakwestionowane przez Demagoga. Organizacja zajmująca się weryfikowaniem wypowiedzi osób publicznych opublikowała na X analizę deklaracji premiera. Przyznała jej ocenę „fałsz”.

Na dołączonej grafice wskazano, że wypowiedź pochodzi z nagrania opublikowanego na X 19 października 2026 roku. Premier przedstawiał zmianę polityki azylowej jako jedno z najważniejszych działań swojego rządu.

Tusk o wnioskach azylowych. Demagog sprawdza deklarację

„Wprowadziliśmy przepisy dzięki którym w Polsce nie przyjmujemy wniosków o azyl” – brzmi fragment wypowiedzi Tuska przytoczony na grafice Demagoga.

Organizacja wskazuje, że Polska nadal przyjmuje zarówno wnioski o azyl, jak i o ochronę międzynarodową. Według jej analizy premier przedstawił ograniczenie obowiązujące na konkretnym odcinku granicy tak, jakby dotyczyło całego kraju.

Demagog przypomina, że czasowo ograniczono możliwość składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy z Białorusią. Podkreśla przy tym, że również tam przewidziano wyjątki.

Tysiące wniosków. Organizacja przywołuje dane urzędu

Na potwierdzenie swojej oceny Demagog przytoczył statystyki Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zgodnie z danymi przedstawionymi we wpisie w pierwszej połowie 2026 roku przyjęto około 2,6 tys. wniosków o ochronę międzynarodową. W tym samym okresie ochronę przyznano 851 osobom.

Osobne liczby dotyczą azylu. Jak podaje organizacja, w 2025 roku przyjęto 95 takich wniosków, a azylu udzielono 13 osobom.

Demagog zwraca też uwagę na sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Według przywołanych danych od 25 marca 2025 roku do 16 września 2026 roku przyjęto tam wnioski od 191 cudzoziemców należących do tzw. grup wrażliwych.

Azyl i ochrona międzynarodowa. Demagog wyjaśnia różnicę

W analizie wskazano również na problem z używaniem pojęć. Ochrona międzynarodowa bywa potocznie nazywana azylem, choć w polskim prawie są to odrębne formy ochrony.

Zdaniem organizacji ta różnica nie zmienia oceny wypowiedzi premiera. Przytoczone przez nią statystyki pokazują bowiem, że w Polsce nadal przyjmowane są wnioski w obu procedurach.

„Nawet jeśli premier miał na myśli ograniczenie prawa do złożenia takiego wniosku na granicy z Białorusią, to jego wypowiedź fałszywie przedstawia rzeczywistość” – napisał Demagog.

Organizacja poinformowała, że wypowiedź Tuska zgłosił do sprawdzenia jeden z jej czytelników.

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