Tusk mówił, że Polska nie przyjmuje wniosków o azyl. „Fałszywie przedstawia rzeczywistość”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-10-21 16:02

Donald Tusk przekonywał, że dzięki zmianie przepisów Polska nie przyjmuje wniosków o azyl. Organizacja przywołała dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców i wskazała, że ograniczenia na granicy z Białorusią nie są całkowitym zakazem przyjmowania wniosków.

Premier Donald Tusk siedzi w ławie poselskiej w Sejmie. O weryfikacji jego słów przez Demagoga przeczytasz na SE.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Donald Tusk ogłosił, że Polska dzięki nowym przepisom nie przyjmuje już wniosków o azyl, prezentując to jako sukces swojego rządu.
  • Organizacja Demagog oceniła tę wypowiedź jako fałszywą, przytaczając dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców, które wskazują na tysiące przyjętych wniosków.
  • Sprawdź, dlaczego eksperci podważają słowa premiera i poznaj prawdziwe statystyki dotyczące polityki azylowej w Polsce.

Słowa Donalda Tuska o polityce azylowej zostały zakwestionowane przez Demagoga. Organizacja zajmująca się weryfikowaniem wypowiedzi osób publicznych opublikowała na X analizę deklaracji premiera. Przyznała jej ocenę „fałsz”.

Na dołączonej grafice wskazano, że wypowiedź pochodzi z nagrania opublikowanego na X 19 października 2026 roku. Premier przedstawiał zmianę polityki azylowej jako jedno z najważniejszych działań swojego rządu.

Tusk o wnioskach azylowych. Demagog sprawdza deklarację

„Wprowadziliśmy przepisy dzięki którym w Polsce nie przyjmujemy wniosków o azyl” – brzmi fragment wypowiedzi Tuska przytoczony na grafice Demagoga.

Organizacja wskazuje, że Polska nadal przyjmuje zarówno wnioski o azyl, jak i o ochronę międzynarodową. Według jej analizy premier przedstawił ograniczenie obowiązujące na konkretnym odcinku granicy tak, jakby dotyczyło całego kraju.

Demagog przypomina, że czasowo ograniczono możliwość składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy z Białorusią. Podkreśla przy tym, że również tam przewidziano wyjątki.

Tysiące wniosków. Organizacja przywołuje dane urzędu

Na potwierdzenie swojej oceny Demagog przytoczył statystyki Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zgodnie z danymi przedstawionymi we wpisie w pierwszej połowie 2026 roku przyjęto około 2,6 tys. wniosków o ochronę międzynarodową. W tym samym okresie ochronę przyznano 851 osobom.

Osobne liczby dotyczą azylu. Jak podaje organizacja, w 2025 roku przyjęto 95 takich wniosków, a azylu udzielono 13 osobom.

Demagog zwraca też uwagę na sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Według przywołanych danych od 25 marca 2025 roku do 16 września 2026 roku przyjęto tam wnioski od 191 cudzoziemców należących do tzw. grup wrażliwych.

Azyl i ochrona międzynarodowa. Demagog wyjaśnia różnicę

W analizie wskazano również na problem z używaniem pojęć. Ochrona międzynarodowa bywa potocznie nazywana azylem, choć w polskim prawie są to odrębne formy ochrony.

Zdaniem organizacji ta różnica nie zmienia oceny wypowiedzi premiera. Przytoczone przez nią statystyki pokazują bowiem, że w Polsce nadal przyjmowane są wnioski w obu procedurach.

„Nawet jeśli premier miał na myśli ograniczenie prawa do złożenia takiego wniosku na granicy z Białorusią, to jego wypowiedź fałszywie przedstawia rzeczywistość” – napisał Demagog.

Organizacja poinformowała, że wypowiedź Tuska zgłosił do sprawdzenia jeden z jej czytelników.

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