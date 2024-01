Datki od polityków

Wałęsa przed kościołem złamał swoją zasadę. Nie dał pieniędzy potrzebującej, ale zdobył się na inny gest

Lech Wałęsa wpiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ale czy hojnie? Lech Wałęsa wrzucił do puszki wolontariusza banknot. Jednak musiał się postarać, by móc pozwolić sobie na ten gest. Zobacz, co musiał zrobić Lech Wałęsa, by wesprzeć akcję charytatywną Jurka Owsiaka i ile wrzucił do puszki WOŚP.