i Autor: Akpa

Wnuczka Leszka Millera walczy ze straszną chorobą! Wyznała całą prawdę

bip 16:24

Monika Miller to obecnie bardzo znana postać w świecie show-biznesu. Rosnącą popularność zapewniają jej występy w licznych programach rozrywkowych. Na swoim koncie ma m. in. udział w takich produkcjach jak „Ninja warrior” czy „Taniec z gwiazdami”, a całkiem ostatnio można było ją oglądać w reality show „Królowe przetrwania”. Mało kto jednak wie, że mimo aktywnego życia zawodowego celebrytka zmaga się na co dzień z poważną chorobą, która daje się jej we znaki. – Są takie momenty, kiedy jestem w stanach depresyjnych i w sumie to tylko malowanie mnie uspokaja, bo wyłączam mózg – wyznała Monika Miller w szczerym wywiadzie dla jednej ze stacji telewizyjnych.