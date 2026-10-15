„Internety trzeba skasować!”, stwierdziła stanowczo emerytka. „Muszą być internety?”, pytała retorycznie i zapewniała, że sama korzysta tylko z telefonu stacjonarnego i każdemu poleca takie rozwiązanie. „Nie powinno być internetu”, zgodziła się z nią młoda dziewczyna, według której media społecznościowe przynoszą młodym ludziom więcej szkód niż pożytku. „Ludzie mają po szesnaście lat i mają dwie lewe ręce. Nie żyją w świecie realnym, tylko wirtualnym”, dodał młody chłopak. „Gdy rozum śpi, wyobraźnia rodzi potwory, które niestety człowiek czasami ma i jeżeli nie ma dyscypliny i poczucia, że są jednak pewne granice”, przekonywał nauczyciel, według którego uczniowie w szkołach podstawowych w ogóle nie powinni mieć smartfonów. „Do czego to doszło, do czego doszło? A kto do tego doprowadził? My!”, martwiła się kobieta, według której nie powinno się obwiniać młodych ludzi, ale rodziców, którzy idą na łatwiznę i pozwalają, żeby dzieci wychowywały media społecznościowe . Obejrzyjcie najnowsze Komentery!

ZAKAZAĆ DZIECIOM TIKTOKA! SKASOWAĆ INTERNETY! POLACY BOJĄ SIĘ O MŁODYCH - KOMENTERY