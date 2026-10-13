19-letni Alden Wade zginął w tragicznym wypadku! "Miał przed sobą wspaniałą przyszłość"

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-13 12:53

Bardzo smutna wiadomość nadeszła zza oceanu. Amerykańskie media poinformowały o śmierci 19-letniego Aldena Wade’a, utalentowanego zawodnika drużyny futbolowej w Tupelo w stanie Mississippi.

Młody futbolista Alden Wade w koszulce z numerem 31 trzyma piłkę. O tragicznym wypadku przeczytasz na SE.
Autor: Tupelo High School/ Facebook

Niedzielnym rankiem 11 października 2026 r. policja z Tupelo przyjęła zgłoszenie o wypadku. Według biura koronera Alden Wade stracił panowanie nad autem, które uderzyło w słup oświetleniowy. Młody sportowiec zmarł na miejscu. Śledztwo prowadzą policja z Tupelo oraz koroner, a przyczyny wypadku nie zostały jeszcze oficjalnie podane.

Alden Wade grał na pozycji running back. Był też członkiem drużyny lekkoatletycznej. Koledzy z klasy wspominają go jako życzliwą osobę, która zawsze uśmiechała się i podnosiła innych na duchu. Społeczność szkolna i sportowa Tupelo jest w głębokiej żałobie. Drużyna planuje uczcić pamięć kolegi minutą ciszy i specjalnymi naklejkami na kaskach podczas kolejnego meczu domowego.

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Szkoła, do której uczęszczał zmarły sportowiec, poinformowała o tragedii w mediach społecznościowych

„Tupelo High School i nasza drużyna futbolowa są zrozpaczone po tragicznej śmierci Aldena Wade’a. Pochodził z wspaniałej, wspierającej rodziny i nasze serca są szczególnie ciężkie w tym niewyobrażalnym czasie. Był świetnym młodym człowiekiem, który zawsze miał uśmiech na twarzy i miał przed sobą wspaniałą przyszłość. Nasze myśli i modlitwy są z jego rodziną, przyjaciółmi, kolegami z drużyny, kolegami z klasy i wszystkimi, którzy go znali i kochali”.

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