Polski kulturysta zmarł nagle w czasie zawodów. Miał 33 lata

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-21 9:22

Mateusz Chmura, 33-letni kulturysta polskiego pochodzenia mieszkający w Anglii, zmarł podczas zawodów PCA British Finals. Nagle zasłabł na scenie i upadł. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej nie udało się go uratować.

Kulturysta Mateusz Chmura robi zdjęcie w lustrze na siłowni. O jego nagłej śmierci przeczytasz na SE.
Autor: Archiwum prywatne
  • Pochodzący z polski kulturysta Mateusz Chmura zasłabł w trakcie zawodów.
  • Mimo pomocy medycznej nie udało się go uratować.
  • Chmura zmarł dzień przed swoimi 34. urodzinami.

Mateusz Chmura rywalizował w zawodach kulturystów w Anglii. Kiedy zasłabł na scenie i stracił przytomność, został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana.

Pochodzący z Polski Mateusz Chmura zadebiutował na scenie zaledwie dwa tygodnie wcześniej – 4 października zajął drugie miejsce na PCA First Timers w Yorkshire. Do finałów brytyjskich pojechał pełen nadziei. Następnego dnia, 19 października, miał obchodzić 34. urodziny.

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Physical Culture Association (Związek Kultury Fizycznej) w Anglii opublikował na Instagramie poruszający komunikat informujący o śmierci kulturysty:

"Z głębokim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci 33-letniego Mateusza Chmury z Wakefield. W niedzielę 18 października Mateusz brał udział w zawodach PCA British Finals w centrum kongresowym Telford International Centre, startując w kategorii »Classic Bodybuilding Medium«. Składamy najszczersze kondolencje jego żonie, rodzinie, przyjaciołom oraz wszystkim, którzy go znali i kochali"

PCA w komunikacie zapewnił, że Mateusz Chmura otrzymał natychmiast pomoc medyczną.

"Niestety, mimo wszelkich starań, zmarł w szpitalu (...). Prosimy o poszanowanie prywatności bliskich Mateusza w tym niezwykle trudnym czasie" - czytamy w komunikacie.

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