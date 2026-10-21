Polski kulturysta zmarł nagle w czasie zawodów. Miał 33 lata

Pochodzący z polski kulturysta Mateusz Chmura zasłabł w trakcie zawodów.

Mimo pomocy medycznej nie udało się go uratować.

Chmura zmarł dzień przed swoimi 34. urodzinami.

Mateusz Chmura rywalizował w zawodach kulturystów w Anglii. Kiedy zasłabł na scenie i stracił przytomność, został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana.

Pochodzący z Polski Mateusz Chmura zadebiutował na scenie zaledwie dwa tygodnie wcześniej – 4 października zajął drugie miejsce na PCA First Timers w Yorkshire. Do finałów brytyjskich pojechał pełen nadziei. Następnego dnia, 19 października, miał obchodzić 34. urodziny.

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Physical Culture Association (Związek Kultury Fizycznej) w Anglii opublikował na Instagramie poruszający komunikat informujący o śmierci kulturysty:

"Z głębokim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci 33-letniego Mateusza Chmury z Wakefield. W niedzielę 18 października Mateusz brał udział w zawodach PCA British Finals w centrum kongresowym Telford International Centre, startując w kategorii »Classic Bodybuilding Medium«. Składamy najszczersze kondolencje jego żonie, rodzinie, przyjaciołom oraz wszystkim, którzy go znali i kochali"

PCA w komunikacie zapewnił, że Mateusz Chmura otrzymał natychmiast pomoc medyczną.

"Niestety, mimo wszelkich starań, zmarł w szpitalu (...). Prosimy o poszanowanie prywatności bliskich Mateusza w tym niezwykle trudnym czasie" - czytamy w komunikacie.