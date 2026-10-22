Dobra reakcja prezydenta Nawrockiego

Sprawna reakcja naszego dziennikarza, bowiem nagranie udostępnił Kamil Heppen z „Super Expressu”. Widać na nim, jak prezydent Nawrocki staje obok młodego kibica ubranym w żółto-czerwone barwy Jagiellonii. Początkowo wszystko przebiegało w przyjaznej atmosferze, ale prezydent szybko zwrócił uwagę na symbol znajdujący się na czapce chłopca.

Na nakryciu głowy widniał przekreślony znak RTS, kojarzony z Widzewem Łódź. Nawrocki najpierw zasłonił go dłonią, a następnie poprosił chłopca o zdjęcie czapki. „Poczekaj, tylko bez czapki” – powiedział, zanim kontynuowano robienie fotografii.

Karol Nawrocki czujny przed meczem w Białymstoku z kibicem Jagiellonii „pozdrawiającym” łódzki Widzew 😉 #JAGAND @se_pl https://t.co/XtpinwQFC4— Kamil Heppen (@heppeno) October 22, 2026

Zachowanie prezydenta wywołało zainteresowanie internautów. Możliwe, że nie chciał być fotografowany z symbolem wymierzonym w Widzew, którego kibice mogliby odebrać taką sytuację negatywnie. Nagranie szybko zwróciło uwagę ze względu na błyskawiczną i wymowną reakcję głowy państwa.

Wizyta Nawrockiego w Białymstoku była związana z czwartkowym spotkaniem Jagiellonii z belgijskim Anderlechtem. Mecz na Chorten Arenie rozpoczął się o godzinie 21:00, a obecność prezydenta na trybunach była zapowiadana już dzień wcześniej.