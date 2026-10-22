Nawrocki zobaczył młodego kibica i od razu zareagował. Co za refleks! Była kontrowersja

Bartosz Olszewski
KLS
2026-10-22 22:02

Karol Nawrocki pojawił się w Białymstoku, gdzie kibice Jagiellonii przygotowywali się do meczu z Anderlechtem w Lidze Europy. Przed spotkaniem prezydent spotkał się z fanami "Jagi" i pozował z nimi do zdjęć. Jedna z sytuacji została jednak szczególnie zauważona w mediach społecznościowych.

Dobra reakcja prezydenta Nawrockiego

Sprawna reakcja naszego dziennikarza, bowiem nagranie udostępnił Kamil Heppen z „Super Expressu”. Widać na nim, jak prezydent Nawrocki staje obok młodego kibica ubranym w żółto-czerwone barwy Jagiellonii. Początkowo wszystko przebiegało w przyjaznej atmosferze, ale prezydent szybko zwrócił uwagę na symbol znajdujący się na czapce chłopca.

Na nakryciu głowy widniał przekreślony znak RTS, kojarzony z Widzewem Łódź. Nawrocki najpierw zasłonił go dłonią, a następnie poprosił chłopca o zdjęcie czapki. „Poczekaj, tylko bez czapki” – powiedział, zanim kontynuowano robienie fotografii.

Zachowanie prezydenta wywołało zainteresowanie internautów. Możliwe, że nie chciał być fotografowany z symbolem wymierzonym w Widzew, którego kibice mogliby odebrać taką sytuację negatywnie. Nagranie szybko zwróciło uwagę ze względu na błyskawiczną i wymowną reakcję głowy państwa.

Wizyta Nawrockiego w Białymstoku była związana z czwartkowym spotkaniem Jagiellonii z belgijskim Anderlechtem. Mecz na Chorten Arenie rozpoczął się o godzinie 21:00, a obecność prezydenta na trybunach była zapowiadana już dzień wcześniej.

Karol Nawrocki w tłumie. Na wstawce uśmiechnięty Nawrocki obok młodego kibica. O reakcji kandydata na prezydenta pisze SE.
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