Trump zabrał głos w sprawie bazy USA w Polsce. Stanowcze słowa prezydenta

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-13 20:25

Prezydent USA Donald Trump zasugerował we wtorek, że polskie władze planują budowę amerykańskiej bazy na terytorium Polski. Przywódca zaznaczył, że projekt zostanie sfinansowany z polskich środków, jednak wciąż brakuje ostatecznej i wiążącej deklaracji w tej sprawie.

Donald Trump przemawia na zewnątrz. O jego stanowisku w sprawie bazy USA w Polsce przeczytasz na SE.
Autor: EPA/ PAP

Trump odpowiadał na pytanie o bazę przed odlotem na wiec wyborczy na Alasce. – Oni (Polska) chcą zbudować bazę. Zobaczymy. Oni za nią zapłacą – powiedział. To kolejna wypowiedź amerykańskiego prezydenta na temat możliwej stałej bazy sił lądowych USA w Polsce. Wcześniej Trump sugerował, że może poprzeć taki projekt, ale dotąd nie ogłosił jednoznacznie, że placówka powstanie.

O decyzji przesądzonej w praktyce mówili przedstawiciele polskiego rządu i Kancelarii Prezydenta. 2 października Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, przekazał PAP, że „zielone światło ze strony Białego Domu już jest”.

Przydacz zaznaczył jednak, że dalsze działania należą do Pentagonu, Ministerstwa Obrony Narodowej i polskiego wojska. Dodał, że definitywne potwierdzenie może nastąpić w przyszłości, gdyby Trump przyjechał do Polski, by otworzyć bazę.

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