Hilary Swank w ciąży! Urodzi w wieku 52 lat

Hilary Swank jest w ciąży. 52-letnia gwiazda Hollywood znów zostanie mamą

Hilary Swank po raz kolejny zostanie mamą! Laureatka Oscara poinformowała w środę, 14 października, że jest w ciąży z trzecim dzieckiem. 52-letnia aktorka przekazała tę wiadomość swoim fanom za pośrednictwem Instagrama. Ujawniła również, że rozwiązanie ma nastąpić jeszcze w tym roku.

„Wiele osób pytało mnie, nad jakim projektem teraz pracuję. Ten będzie miał premierę w grudniu” – napisała Swank, żartując ze swojej ciąży.

Aktorka postanowiła ogłosić radosną nowinę w nietypowy sposób. Opublikowała rodzinne nagranie. Na filmie widać, jak razem z mężem Philipem Schneiderem i bliźniętami tańczy w świecących kostiumach. W tle słychać piosenkę „You Ain't Seen Nothing Yet” zespołu Bachman–Turner Overdrive. W pewnym momencie Swank odsłania zaokrąglony brzuch, na którym widać świecącą postać. W ten sposób zdradziła, że spodziewa się kolejnego dziecka.

Pierwsza ciąża aktorki też była późna. Urodziła bliźnięta mając 48 lat

Hilary Swank została mamą po raz pierwszy w kwietniu 2023 roku, kiedy miała 48 lat. Na świat przyszły wtedy bliźnięta, syn Ohm i córka Aya. Gwiazda nie ukrywała wcześniej, że od dawna chciała mieć dzieci, jednak macierzyństwo przyszło do niej później, niż początkowo planowała.

„Miałabym dzieci wcześniej. Nie twierdzę, że świadomie czekałam do 47. roku życia. Ale to był magiczny czas w moim życiu” – przyznała w wywiadzie dla „Women's Health” w 2025 roku.

Aktorka wielokrotnie mówiła też, że cieszy się z późnego macierzyństwa. Jej zdaniem teraz ma więcej cierpliwości i może poświęcić swoim dzieciom tyle uwagi, ile potrzebują.

Swank i Schneider są małżeństwem od 2018 roku. Gwiazda podkreślała w wywiadach, że mąż bardzo pomaga jej w opiece nad bliźniętami, a obowiązkami rodzicielskimi dzielą się po równo. Teraz oboje czekają na narodziny trzeciego dziecka.

Sonda Jaki wiek jest najlepszy na urodzenie pierwszego dziecka? przed 20. rokiem życia 25-30 lat 30-35 lat po 35. roku życia

Hilary Swank announced she and husband Philip Schneider—with whom she shares 3-year-old twins Ohm and Aya—are expecting their third baby together: “This one releases in December.” https://t.co/oBGshxaekk https://t.co/Xug4tcBDRN— E! News (@enews) October 15, 2026