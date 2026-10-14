Hitler Mussolini wygrał wybory. Wcześniej rządził tu inny Hitler, który wygrał... z Leninem Vladimirem!

Hitler Mussolini nowym burmistrzem

Hitler Mussolini Simeon Flores wygrał wybory na burmistrza dystryktu Queropalca w Peru. Polityk centrolewicowej partii Ahora Nacion zdobył poparcie 730 wyborców i pokonał swojego najgroźniejszego konkurenta różnicą 25 głosów.

45-letni samorządowiec przed zwycięstwem wyborczym kierował działającą w regionie spółką Simeon Sac Investment Group. Funkcję tę pełnił od 2023 roku.

To nie pierwszy „Hitler” w lokalnej polityce

Choć imiona nowego burmistrza mogą budzić zdziwienie, nie jest to odosobniony przypadek. W latach 2011-2014 na czele władz samorządowych dystryktu Yungar stał Hitler Alba, związany z centroprawicową partią Somos Peru.

Polityk powrócił na urząd także cztery lata później, ponownie zdobywając zaufanie mieszkańców.

Pokonał polityka o imionach Lenin Vladimir

Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że podczas jednych z wyborów Hitler Alba zwyciężył z kandydatem noszącym imiona Lenin Vladimir. Historia lokalnej polityki obfitowała więc w pojedynki osób, których imiona nawiązują do postaci znanych z kart XX-wiecznej historii.

W czasie kampanii wyborczej Hitler Alba tłumaczył, że jego ojciec nadał mu takie imię, nie zdając sobie sprawy z odpowiedzialności Adolfa Hitlera i nazistowskich Niemiec za masowe zbrodnie oraz ludobójstwo podczas II wojny światowej.

Imiona, które budzą emocje

Przypadek Hitlera Mussoliniego Simeona Floresa pokazuje, że w niektórych regionach Ameryki Południowej można spotkać osoby noszące imiona inspirowane historycznymi przywódcami. Choć wywołują one duże zainteresowanie mediów i internautów, dla lokalnych mieszkańców są często po prostu elementem rodzinnej tradycji lub efektem decyzji rodziców sprzed wielu lat.

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