Hitler Mussolini wygrał wybory. Wcześniej rządził tu inny Hitler, który wygrał... z Leninem Vladimirem!

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Hitler Mussolini nowym burmistrzem
Hitler Mussolini Simeon Flores wygrał wybory na burmistrza dystryktu Queropalca w Peru. Polityk centrolewicowej partii Ahora Nacion zdobył poparcie 730 wyborców i pokonał swojego najgroźniejszego konkurenta różnicą 25 głosów.
45-letni samorządowiec przed zwycięstwem wyborczym kierował działającą w regionie spółką Simeon Sac Investment Group. Funkcję tę pełnił od 2023 roku.
To nie pierwszy „Hitler” w lokalnej polityce
Choć imiona nowego burmistrza mogą budzić zdziwienie, nie jest to odosobniony przypadek. W latach 2011-2014 na czele władz samorządowych dystryktu Yungar stał Hitler Alba, związany z centroprawicową partią Somos Peru.
Polityk powrócił na urząd także cztery lata później, ponownie zdobywając zaufanie mieszkańców.
Pokonał polityka o imionach Lenin Vladimir
Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że podczas jednych z wyborów Hitler Alba zwyciężył z kandydatem noszącym imiona Lenin Vladimir. Historia lokalnej polityki obfitowała więc w pojedynki osób, których imiona nawiązują do postaci znanych z kart XX-wiecznej historii.
W czasie kampanii wyborczej Hitler Alba tłumaczył, że jego ojciec nadał mu takie imię, nie zdając sobie sprawy z odpowiedzialności Adolfa Hitlera i nazistowskich Niemiec za masowe zbrodnie oraz ludobójstwo podczas II wojny światowej.
Imiona, które budzą emocje
Przypadek Hitlera Mussoliniego Simeona Floresa pokazuje, że w niektórych regionach Ameryki Południowej można spotkać osoby noszące imiona inspirowane historycznymi przywódcami. Choć wywołują one duże zainteresowanie mediów i internautów, dla lokalnych mieszkańców są często po prostu elementem rodzinnej tradycji lub efektem decyzji rodziców sprzed wielu lat.