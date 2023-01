MAMBY na rosyjskie rakiety. To byłoby solidne wzmocnienie obrony przeciwrakietowej

USA, Niemcy i Holandia postanowiły przekazać Siłom Zbrojnym Ukrainy baterie systemu Patriot. Te punktowe systemem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, zwalczające rakiety balistyczne krótkiego zasięgu w końcowej fazie ich lotu są najczęściej kojarzone z obroną przeciwrakietową. Na Patriotach ten rodzaj uzbrojenia nie kończy się. Jest też amerykańsko-norweski NASMAS, którym Norwegia dozbroiła armię ukraińską. Pociski wystrzeliwane z niego mają jednak krótszy zasięg rażenia (do 40 km) niż te z Patriotów (do 160 km). Jest jeszcze jeden system przeciwrakietowy, który może otrzymać Ukraina, a na przekazanie którego USA naciska już producenckie państwa. Mowa o włosko-francuskim SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain). Możliwe, że znajdzie się on w pakiecie włoskiej pomocy.

W poniedziałek (23 stycznia) we włoskim parlamencie (Izbie Deputowanych) zaczynają pracować na szóstą już ustawą dotyczącą włoskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Tym razem rząd miałby otrzymać upoważnienie do działania na cały ten rok. Minister obrony Guido Crosetto oświadczył w niedzielę (22 stycznia) w telewizji RAI, że ustawa da „Ukrainie możliwość obrony przed atakami lotniczymi”. Wskazuje to, że system SAMP/T trafi na Ukrainę, bo Francja nie ma nic przeciwko. Tym bardziej, że oba państwa wstępne deklaracje w tej materii złożyły już jesienią.

Przeczytaj także: Amerykańskie szkolenia Ukraińców z obsługi systemu Patriot

Gen. Jarosław Kraszewski "Rakiety mają to do siebie, że w przeciwieństwie do pocisków artyleryjskich robią przykre niespodzianki" [Express Biedrzyckie

Czym jest SAMP/T? Zacznijmy od końca – ile takich jest na wyposażeniu armii włoskiej, ile na stanie armii francuskiej? Wojska Lądowe Sił Zbrojnych Republiki Włoskiej mają pięć baterii liniowych i jedną szkolną. We Francji ten sprzęt nazywa się MAMBA i przed wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej wojsko miało dziesięć takich zestawów rakietowych. W maju 2022 r. Francuzi zainstalowali jeden w Rumunii. Obsługuje go 100-osobowa załoga.

W skład systemu SAMP/T-Mamba wchodzą między innymi: radar dookólny MRI Thales Arabel; 4 wyrzutnie (8 pocisków na każdej); wóz dowodzenia; wóz z generatorem prądu; dwa wozy transportowo-załadowcze (łącznie 16 pocisków); wóz remontowy urządzeń elektronicznych; wóz remontowy urządzeń mechanicznych; kontenery z częściami zamiennymi. Osadzone na podwoziu kołowym wyrzutnie pionowego startu umożliwiają prowadzenie ognia w promieniu 360 stopni. System SAMP/T nie był użyty jeszcze w boju. W 2016 r. włoskie wyrzutnie trafiły na pogranicze turecko-syryjskie, zastępując wycofane amerykańskie i niemieckie zestawy Patriot. Można więc uznać, na siłę, że misja turecka była pierwszą pozapoligonową misją bojową systemu.

Pociski z włosko-francuskiej wyrzutni mają zasięg do 100 km. Maksymalna prędkość pocisków Aster 30 wynosi 1,4 km/s. Mają one zdolność przechwytywania celów na wysokościach od 50 m do 20 km. Przeciwko celom lotniczym lecącym na wysokościach powyżej 3 km maksymalny zasięg Aster 30 wynosi 100 km. AMP-T/MAMBA jest wyposażony w osiem wyrzutni z pociskami zamontowanymi z tyłu podwozia ciężarówki. Każdy pocisk może zostać wystrzelony z jednej wyrzutni w mniej niż 10 sekund. Taką bronią dysponuje, poza Włochami i Francją, jeszcze Singapur. Kupił dwa systemy w 2018 r. Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem raportował, że za dwa systemy i 200 pocisków Aster 30 Singapur zapłacił 651 mln euro. Mózgiem systemu jest stacja radarowa Arabele. Dzięki niej można śledzić ok. 100 celów w odległości do 100 km. Oprogramowanie systemu SAMP/T pozwala na uaktualnianie danych o 16 celach jednocześnie i zwalczanie jednocześnie 10 celów.