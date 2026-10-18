Meghan Markle bez ważnego pierścionka! Aż huczy od plotek o Harrym!

Meghan Markle bez pierścionka zaręczynowego! Zaskoczyła podczas wizyty z Harrym. Co się stało?
Meghan Markle i książę Harry 15 października odwiedzili Nottingham. Było to ich pierwsze oficjalne wspólne wystąpienie w Wielkiej Brytanii od powrotu z USA, gdzie przez sześć lat mieszkali w Kalifornii. Para wraz z dziećmi, Archiem i Lilibet, przeniosła się z powrotem do Anglii około dwóch miesięcy temu.
Podczas wizyty uwagę zwrócił brak pierścionka zaręczynowego Meghan. To wyjątkowa biżuteria, którą Harry podarował jej w 2017 roku. Znajdują się w niej dwa diamenty należące wcześniej do księżnej Diany oraz duży kamień pochodzący z Botswany.
Meghan Markle zdjęła pierścionek zaręczynowy. Były kamerdyner komentuje
Dlaczego Meghan nie założyła pierścionka? Były królewski kamerdyner Grant Harrold przedstawił swoją teorię w rozmowie z magazynem „InStyle”.
„To nic niezwykłego, że kobiety z rodziny królewskiej nie noszą swoich dużych pierścionków zaręczynowych. Zarówno Kate Middleton, jak i Meghan wielokrotnie zostawiały je w domu” – powiedział.
"To interesujący wybór, zwłaszcza przy tak ważnej okazji"
„Nie wiemy na pewno, dlaczego Meghan nie założyła swojego w Nottingham, ale przypuszczam, że dlatego, iż zamiast niego nosi pierścień monitorujący aktywność fizyczną” – dodał. Harrold przyznał jednak, że taki wybór może zaskakiwać.
„Postawienie urządzenia monitorującego aktywność fizyczną ponad historycznym pierścionkiem o ogromnym znaczeniu sentymentalnym to interesujący wybór, zwłaszcza przy tak ważnej okazji” – ocenił.
Meghan nie zrezygnowała natomiast ze złotej obrączki ślubnej. Na wizytę wybrała również ubrania brytyjskich projektantów.
Nottingham ma dla pary szczególne znaczenie. To właśnie tam Harry i Meghan pojawili się razem podczas pierwszego oficjalnego wyjścia po ogłoszeniu zaręczyn w grudniu 2017 roku.
Podczas czwartkowej wizyty Meghan powiedziała do zgromadzonych mieszkańców: „Wspaniale jest wrócić”.