Meghan Markle bez ważnego pierścionka! Aż huczy od plotek o Harrym!

Meghan Markle bez pierścionka zaręczynowego! Zaskoczyła podczas wizyty z Harrym. Co się stało?

Meghan Markle i książę Harry 15 października odwiedzili Nottingham. Było to ich pierwsze oficjalne wspólne wystąpienie w Wielkiej Brytanii od powrotu z USA, gdzie przez sześć lat mieszkali w Kalifornii. Para wraz z dziećmi, Archiem i Lilibet, przeniosła się z powrotem do Anglii około dwóch miesięcy temu.

Podczas wizyty uwagę zwrócił brak pierścionka zaręczynowego Meghan. To wyjątkowa biżuteria, którą Harry podarował jej w 2017 roku. Znajdują się w niej dwa diamenty należące wcześniej do księżnej Diany oraz duży kamień pochodzący z Botswany.

Meghan Markle zdjęła pierścionek zaręczynowy. Były kamerdyner komentuje

Dlaczego Meghan nie założyła pierścionka? Były królewski kamerdyner Grant Harrold przedstawił swoją teorię w rozmowie z magazynem „InStyle”.

„To nic niezwykłego, że kobiety z rodziny królewskiej nie noszą swoich dużych pierścionków zaręczynowych. Zarówno Kate Middleton, jak i Meghan wielokrotnie zostawiały je w domu” – powiedział.

"To interesujący wybór, zwłaszcza przy tak ważnej okazji"

„Nie wiemy na pewno, dlaczego Meghan nie założyła swojego w Nottingham, ale przypuszczam, że dlatego, iż zamiast niego nosi pierścień monitorujący aktywność fizyczną” – dodał. Harrold przyznał jednak, że taki wybór może zaskakiwać.

„Postawienie urządzenia monitorującego aktywność fizyczną ponad historycznym pierścionkiem o ogromnym znaczeniu sentymentalnym to interesujący wybór, zwłaszcza przy tak ważnej okazji” – ocenił.

Meghan nie zrezygnowała natomiast ze złotej obrączki ślubnej. Na wizytę wybrała również ubrania brytyjskich projektantów.

Nottingham ma dla pary szczególne znaczenie. To właśnie tam Harry i Meghan pojawili się razem podczas pierwszego oficjalnego wyjścia po ogłoszeniu zaręczyn w grudniu 2017 roku.

Podczas czwartkowej wizyty Meghan powiedziała do zgromadzonych mieszkańców: „Wspaniale jest wrócić”.

Meghan Markle makes first official joint appearance with Prince Harry since UK move: ‘It’s great to be back’ https://t.co/yTmB7YSPZK https://t.co/kwniYDsc81— New York Post (@nypost) October 15, 2026

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