Meghan Markle i książę Harry zakazali "negatywnych komentarzy"! Kulisy wizyty ujawnione

Meghan Markle i książę Harry zakazali dzieciom i auczycielom pisania "negatywnych komentarzy" na ich temat. Zakaz ma obowiązywać do końca życia!

Meghan Markle i książę Harry nie mają dobrej prasy, a teraz opinia wielu osób na ich temat może się jeszcze bardziej pogorszyć. Wszystko przez najnowsze rewelacje brytyjskiego "The Sun". Jak piszą dziennikarze, Meghan i Harry chcieli "zakneblować" uczniów i nauczycieli pewnej podstawówki. O co chodzi? "The Sun" opisało kulisy wizyty książąt Sussex w podstawówce na nowojorskim Harlemie. Wizyta ta miała miejsce we wrześniu 2021 roku. Public School 123 znajduje się w ubogiej okolicy, aż 95 proc. dzieci uczęszczających do tej szkoły zmaga się z problemami ekonomicznymi w rodzinie. Meghan i Harry odwiedzili szkołę jako przedstawiciele swojej fundacji Archewell. Meghan czytała dzieciom "The Bench", książkę własnego autorstwa, a Harry siedział z małymi uczniami i zabawiał ich. Ale by takie atrakcje mogły w ogóle mieć miejsce, dyrekcja szkoły musiała podjąć pewne bardzo nietypowe zobowiązanie.

Meghan i Harry pojawili się w szkole pod warunkiem, że nikt ich nie skrytykuje

Według "The Sun" przedstawiciele Archewell przed przyjazdem Meghan i Harry'ego kazali podpisać dyrekcji placówki oświadczenie, że nikt spośród uczestników spotkania nie będzie pisał "negatywnych komentarzy" na temat pary w internecie - "ani teraz, ani w przyszłości". Archewell miało przekonywać, że to standardowa procedura. Nie jest jasne, czy doszło do podpisania tego dokumentu, ale skoro Meghan i Harry pojawili się w szkole, zapewne tak się stało. Sceny nakręcone w placówce pojawiły się potem w ich dokumencie dla Netflixa "Harry i Meghan", poświęconemu w dużej mierze krytyce brytyjskiej rodziny królewskiej.

Sonda Czy Meghan Markle i książę Harry niebawem się rozwiodą? Tak Nie Rozwiodą się, ale dopiero za parę lat

I’m sorry? They tried to silence children and teachers?? CHILDREN? These two are certifiably insane. Bad enough using under privileged children for Netflix props, but demanding they be silenced is appalling. Who the hell do these 2 think they are?https://t.co/DVl4xKQsKn— According2Taz (@according2_taz) September 24, 2023

Ile wiesz o Meghan Markle? Pytanie 1 z 7 Kiedy Meghan Markle poślubiła księcia Harry'ego? 22 maja 2018 19 maja 2018 19 czerwca 2018 Dalej